Yamaha ha scelto Giacarta per presentare la M1 2026, segnando l’inizio di una svolta tecnica con l’abbandono del tradizionale quattro cilindri in linea a favore del motore V4. La presentazione è avvenuta durante lo Yamaha Indonesia Motor Manufacturing Dealer Meeting, dove il team ha definito l’inizio di una “nuova era”.

Un cambiamento radicale

La nuova YZR‑M1 mantiene il concept “camouflage” ma con una livrea che privilegia il bianco e il blu, riducendo il nero delle versioni precedenti. Sulle carene debutta il logo di DP World, nuovo partner logistico globale del team.

Il motore V4, già testato in gara da Augusto Fernandez nella scorsa stagione, è ora il cuore del progetto per il 2026.

Piloti e obiettivi per il 2026

Fabio Quartararo e Alex Rins, confermati nel team e affiancati rispettivamente dai capotecnici Gubellini e Muñoz, guideranno la fase di transizione verso il nuovo motore. Quartararo ha dichiarato: “L’inizio di stagione è sempre speciale, ma farlo davanti ai tifosi indonesiani è qualcosa di unico. Il V4 è un cambiamento enorme e sono davvero curioso di capire come si comporterà in pista. Mi sono allenato duramente e sono pronto a dare il massimo”. Rins ha aggiunto: “La nuova moto apre molte strade di sviluppo, ed è molto motivante. Sappiamo che ci aspetta tanto lavoro, ma mi sono preparato bene durante l’inverno e voglio partire subito forte dai test”.

Massimo Meregalli, Team Director, ha fissato le priorità: lavorare sulla prestazione pura e soprattutto sulla costanza, weekend dopo weekend, in un calendario che prevede 22 appuntamenti e 44 gare tra GP e Sprint.

Il motore V4: una sfida tecnica

Il passaggio al motore V4 è stato definito “una nuova era” e rappresenta una sfida tecnica senza precedenti, sviluppata in parallelo al campionato in corso. Il V4 offre maggiore stabilità in frenata, potenziale in accelerazione e un feeling più consistente nei long run. Il team punta a un progresso costante, con l’integrazione tra design, test e gare, confidando che i risultati arriveranno con il tempo.

Il progetto è stato possibile grazie a un forte allineamento tra Giappone e Italia, con un contesto collaborativo che ha permesso di sviluppare la M1 2026 mentre si lavorava già sul prototipo 2027. DP World, oltre a essere nuovo partner logistico, sarà protagonista in un evento dedicato a Dubai la prossima settimana.