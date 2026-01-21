Mercoledì 21 gennaio, sulla leggendaria pista Streif di Kitzbühel, si è svolta la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile valida per la Coppa del Mondo 2025‑2026, con l’Italia pronta a confermare le buone sensazioni emerse nella prima sessione.

Obiettivi e strategie degli azzurri

Giovanni Franzoni, reduce da un fine settimana di grande spessore a Wengen, dove ha vinto il superG e conquistato un terzo posto in discesa, ha confermato il suo stato di forma, firmando il miglior tempo nella prima prova e puntando ora a consolidare le scelte tecniche e materiali in vista della gara di sabato.

L’obiettivo è duplice: verificare la tenuta delle soluzioni adottate e gestire con intelligenza un approccio che non si trasformi in eccessiva esposizione al rischio.

Accanto a lui, Christof Innerhofer ha confermato la sua affidabilità e sensibilità sulla Streif, piazzandosi secondo nella prima prova. L’esperto azzurro cerca ora di capire se potrà inserirsi nella lotta per le posizioni di vertice o mantenere il ruolo di outsider di lusso.

Il contesto internazionale

Il contesto internazionale resta molto competitivo: i francesi hanno mostrato solidità con Muzaton e Allegre, mentre la Svizzera, pur senza dominare, mantiene una presenza costante con atleti pronti a salire di colpi. Marco Odermatt, leader della Coppa del Mondo, ha scelto un approccio prudente nella prima prova, ma è noto per alzare progressivamente il livello nel corso del weekend.

Programma della settimana

Il programma prevede venerdì 23 gennaio il superG alle ore 11.30, sabato 24 gennaio la discesa libera alla stessa ora e domenica 25 gennaio lo slalom speciale con prima manche alle 10.30 e seconda alle 13.30.

Dettagli tecnici

La seconda prova è iniziata alle ore 11.30. La diretta streaming è disponibile su Discovery+, mentre OA Sport offre una diretta live testuale. I pettorali degli azzurri sono stati assegnati come segue: Franzoni numero 5 (partenza ore 11.38), Paris numero 10 (ore 11.49:15), Schieder numero 15 (ore 12.00:30), Casse numero 20 (ore 12.10:30), Innerhofer numero 24 (ore 12.18:30), Bosca numero 35 (ore 12.41), Alliod numero 43 (ore 12.53), Perathoner numero 58 (ore 13.15:30) e Abbruzzese numero 64 (ore 13.24:30).

Nella prima prova, Franzoni ha fatto segnare il miglior tempo con 1’52"87, seguito da Innerhofer a soli 11 centesimi. Terzo si è piazzato il francese Maxence Muzaton a +0"39, seguito dallo svizzero Alexis Monney (+0"42, con salto di porta) e da Nils Allegre (+0"54). Mattia Casse ha ottenuto un buon sesto tempo a +0"57. Marco Odermatt ha chiuso a +1"41, Vincent Kriechmayr a +1"54, Franjo Von Allmen a +1"84. Seguono Benjamin Alliod (+1"87), Florian Schieder (+2"11), Dominik Paris (+2"60), Guglielmo Bosca (+3"69), Marco Abbruzzese (+3"94) e Max Perathoner (+5"40).