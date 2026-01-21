Alexander Zverev ha superato il secondo turno degli Australian Open battendo il francese Alexandre Müller con il punteggio di 6‑3, 4‑6, 6‑3, 6‑4, guadagnandosi l’accesso al terzo turno del torneo.

Il tedesco, finalista nel 2025, ha ceduto un set per la seconda partita consecutiva, dopo averne perso uno anche nella sfida d’esordio contro il canadese Gabriel Diallo.

La partita contro Alexandre Müller

Zverev ha iniziato con decisione, aggiudicandosi il primo set 6‑3. Müller ha reagito nel secondo, imponendosi 6‑4 e costringendo il tedesco a un momento di difficoltà.

Tuttavia, Zverev ha ripreso il controllo nel terzo set, chiudendolo 6‑3, e ha poi completato la vittoria nel quarto set 6‑4.

Il prossimo avversario di Zverev

Al terzo turno Zverev affronterà il britannico Cameron Norrie, numero 27 del mondo. Il tedesco si unisce così al numero uno Carlos Alcaraz, già qualificato per il terzo turno, in attesa degli esiti dei match di Jannik Sinner e Novak Djokovic, in programma giovedì.

Nel primo turno, Zverev aveva superato Gabriel Diallo in quattro set (6‑7, 6‑1, 6‑4, 6‑2), dominando il servizio nei tre set finali, nei quali ha concesso solo sette punti al canadese.

Durante il match, Zverev ha dovuto affrontare anche un’interruzione per pioggia e un lieve problema fisico che lo ha costretto a una breve pausa. Nonostante ciò, ha mantenuto solidità al servizio e ha chiuso il match con un ace dopo aver mancato due match point.