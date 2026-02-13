Venerdì 13 febbraio si preannuncia una giornata ricca di competizioni per l'Italia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Le discipline coinvolte includono curling, snowboardcross, biathlon e pattinaggio di velocità, con gare che definiranno importanti risultati. Il liveblog di OA Sport offre un resoconto in tempo reale delle prestazioni degli atleti italiani, tra cui spiccano i nomi di Michela Moioli, Tommaso Giacomel e Davide Ghiotto.

Curling e Snowboardcross: sfide decisive

La giornata inizia con la competizione di curling, dove la squadra italiana si confronta con la Gran Bretagna in un incontro equilibrato.

Il liveblog evidenzia momenti cruciali, come un errore che favorisce gli azzurri. Parallelamente, nel snowboardcross femminile, si svolge il seeding round con la partecipazione di Michela Moioli, Lisa Francesia Boirai e Sofia Groblechner. L'attenzione è rivolta in particolare alle condizioni di Moioli, reduce da una caduta in allenamento.

Biathlon e Pattinaggio di Velocità: gli appuntamenti clou

Nel pomeriggio, il biatleta Tommaso Giacomel è protagonista nella 10 km sprint maschile. Questa gara rappresenta un'opportunità di riscatto dopo una precedente prova individuale non pienamente soddisfacente. In serata, Davide Ghiotto scende in pista nei 10.000 metri di pattinaggio di velocità, disciplina in cui vanta ambizioni significative grazie ai suoi successi come tri-campione del mondo.

Prospettive di medaglia per gli azzurri

Le aspettative per le medaglie azzurre sono concrete. Secondo le stime, Michela Moioli ha una probabilità del 45% di salire sul podio nello snowboardcross. Per Tommaso Giacomel, la percentuale di medaglia nel biathlon sprint è stimata al 50%. Davide Ghiotto è considerato il favorito nei 10.000 metri di speed skating, con un'impressionante percentuale dell'85%.

Programma e copertura mediatica

Il programma odierno prevede l'assegnazione di sette titoli in palio, inclusi lo snowboardcross femminile, la 10 km sprint maschile di biathlon e i 10.000 m maschili di speed skating. Le competizioni saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 2 HD e Rai Sport HD, con possibilità di streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1 e 2, e DAZN. OA Sport garantisce la copertura testuale in diretta.