William Byron è al centro dell’attenzione all’avvio della stagione NASCAR Cup Series, che prende il via a Daytona. Il pilota della #24 di Hendrick Motorsports, vincitore delle ultime due edizioni della Daytona 500, punta a un’impresa mai riuscita nella storia della corsa: conquistare tre successi consecutivi.

La sfida di Daytona

Il campionato NASCAR Cup Series inizia come da tradizione con la Daytona 500, una delle gare più prestigiose del calendario. William Byron, al volante della Chevrolet #24 per Hendrick Motorsports, ha vinto le edizioni del 2024 e del 2025 e ora ambisce a un terzo trionfo consecutivo, un risultato mai ottenuto nella storia della “Great American Race”.

Un obiettivo storico

Byron si inserisce nel ristretto gruppo di piloti che hanno vinto la Daytona 500 in due anni consecutivi, unendosi a leggende come Richard Petty, Cale Yarborough, Sterling Marlin e Denny Hamlin. Nessuno, tuttavia, è mai riuscito a centrare il tris. Il pilota ha espresso la sua determinazione, dichiarando: “Obviously that’s the goal”, consapevole dell’impresa storica che potrebbe realizzare.

Preparazione tecnica e strategica

Il team, guidato dal crew chief Rudy Fugle, sta curando ogni dettaglio per affrontare questa sfida. Byron ha sottolineato l’importanza dell’istinto in pista, del supporto del suo spotter Branden Lines e della qualità della vettura. Fugle ha confermato che, pur riconoscendo i numerosi fattori imprevedibili di Daytona, il team è focalizzato sulla preparazione meticolosa.

I successi di Byron

William Byron è già entrato nella storia della NASCAR con due vittorie consecutive alla Daytona 500 nel 2024 e 2025, diventando il più giovane pilota a raggiungere tale traguardo. Questo successo ha permesso a Hendrick Motorsports di superare Petty Enterprises nel numero totale di vittorie nella gara, portandosi a dieci contro nove. La sua abilità nell'evitare incidenti nelle fasi cruciali, grazie a scelte istintive e a un posizionamento strategico in pista, si è rivelata determinante per i suoi trionfi.