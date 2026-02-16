Achille Lauro sarà tra i protagonisti della cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano‑Cortina 2026. L’artista, già tedoforo nella staffetta della fiamma a Roma, si esibirà il 22 febbraio all’Arena di Verona. L’evento, intitolato “Beauty in Action”, segna un momento simbolico in cui Milano‑Cortina si trasforma in “memoria collettiva”, salutando il mondo e celebrando atleti, valori olimpici ed eredità culturale italiana.

Un finale tra spettacolo e memoria collettiva

La cerimonia di chiusura, realizzata in collaborazione con Filmmaster, è concepita come un momento di unione tra spettacolo, emozione e visione, destinato a rimanere nella storia.

L’obiettivo è creare un saluto al mondo e una celebrazione degli atleti, dei valori olimpici e dell’eredità culturale che l’Italia intende lasciare.

Achille Lauro: identità artistica e performance simbolica

Achille Lauro, icona del pop contemporaneo, capace di spaziare tra musica, moda, performance art e immaginario simbolico, trova una connessione naturale con il concept della cerimonia, “Beauty in Action”. Questo tema rende omaggio alla bellezza in movimento, che si manifesta nello sport, si riflette nell’arte, nasce dalle relazioni umane e prende forma nei luoghi che ospitano i Giochi.

La sua identità artistica, riconosciuta anche a livello internazionale, si distingue per una forte capacità narrativa: ogni apparizione diventa un racconto riconoscibile e carico di significato.

La sua presenza contribuirà a creare un momento memorabile, rafforzando l’attrattiva internazionale della cerimonia e la connessione con le nuove generazioni.

Il contesto della cerimonia

La cerimonia di chiusura si svolgerà domenica 22 febbraio 2026 all’Arena di Verona, ribattezzata per l’occasione Verona Olympic Arena. Il tema “Beauty in Action” è stato scelto per celebrare la bellezza in movimento, non solo dello sport e dei luoghi, ma anche della stessa Arena, capace di ospitare grandi eventi internazionali nonostante la sua antichità. Il palco, progettato con elementi ipertecnologici, avrà la forma di una goccia che simboleggia il collegamento tra sport, natura e bellezza. Oltre ottocento persone tra musicisti, ballerini, tecnici e volontari animeranno lo spettacolo, che vedrà anche la partecipazione del celebre ballerino Roberto Bolle.