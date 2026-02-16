Il Benfica, guidato da José Mourinho, si prepara a sfidare nuovamente il Real Madrid nei play‑off per gli ottavi di finale della Champions League. La squadra portoghese ha inflitto ai Blancos una sconfitta per 4‑2, risultato che ha costretto il Real a passare per la fase di spareggio. Questo incrocio è considerato il più suggestivo del turno, che vedrà impegnate anche altre big come Psg e Atletico Madrid. Le italiane superstiti – Inter, Juventus e Atalanta – affrontano invece sfide di diversa complessità.

Il contesto e le avversarie

Il successo del Benfica sul Real Madrid, sigillato dal gol decisivo del portiere Trubin al 97’, ha ribaltato la situazione, condannando i Blancos ai play‑off.

Ora, Mourinho si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua personale sfida contro la sua ex squadra.

Tra le altre big, il Psg affronterà il Monaco in un derby francese, mentre l’Atletico Madrid parte favorito contro il Bruges. Le italiane superstiti si trovano in posizioni differenti: l’Inter è favorita contro il Bodo/Glimt, la Juventus affronta un ostico Galatasaray con Osimhen e Icardi in ottima forma, e l’Atalanta se la vedrà con il Borussia Dortmund.

Le prospettive e i temi chiave

Il Real Madrid arriva a questo appuntamento in un momento delicato, dopo i recenti flop in Supercoppa e Coppa del Re. Tuttavia, la squadra vanta otto vittorie consecutive in Liga e un Mbappé in stato di grazia, autore di tredici gol in sette gare di Champions, di cui otto nelle ultime tre.

Il Benfica, d’altro canto, è l’unica squadra ancora imbattuta nel campionato portoghese.

Il confronto assume un forte valore simbolico: l’eliminazione del Real Madrid per mano di Mourinho, che lo ha guidato per oltre un decennio, rappresenterebbe un’impresa memorabile.

Date e orari

Secondo UEFA.com, il Benfica e il Real Madrid si affronteranno nuovamente a Lisbona nei play‑off. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21:00 CET. Il sorteggio si è svolto a Nyon il 30 gennaio 2026, e le gare di andata e ritorno sono in programma rispettivamente il 17‑18 e il 24‑25 febbraio 2026.