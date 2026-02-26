Federica Brignone ha fatto il punto sulla sua condizione fisica e mentale alla vigilia del weekend di Coppa del Mondo a Soldeu, in Andorra, teatro di una discesa libera e due superG. La campionessa olimpica ha rivelato di essersi sottoposta a tre giorni di controlli al J Medical, dove ha ricevuto un’infiltrazione di acido ialuronico al ginocchio. “Sto facendo fatica, speravo di stare meglio. Ho parecchio dolore e faccio difficoltà ad appoggiarmi”, ha confessato, aggiungendo che “non deve essere una tortura, ma una cosa sana e fatta per piacere: o mi appoggio bene o non ho intenzione di impiccarmi giù a 130 km/h”.

La sua motivazione resta alta: “La mia fame è vincere ancora delle gare, essere ancora competitiva con questa condizione”, ma ha lanciato un avvertimento: “Se non miglioro sarà difficile vedermi il prossimo anno”

Il contesto e le scelte strategiche

Per preservare la sua condizione fisica, Brignone non ha preso parte alla seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Soldeu. La decisione è maturata dopo la prima prova, che le ha comunque permesso di qualificarsi per la gara, liberandola dall'obbligo di partecipare a tutte le sessioni. L'obiettivo primario è raggiungere le finali di specialità in discesa libera, per le quali ha ancora due opportunità: la gara di Soldeu e quelle in programma in Val di Fassa nel weekend successivo.

La sfida quotidiana tra dolore e motivazione

La sciatrice valdostana ha descritto la sua quotidianità: “È dieci mesi che ho male tutti i giorni e la mia mente sta un po’ rigettando, ma se sto bene so che la mia sciata è sempre competitiva”. Ha ribadito che il dolore è una costante con cui dovrà convivere: “Il danno è permanente, dovrò conviverci. Con l’andare degli anni migliorerà, ma è un danno per la vita e non è così riparabile”. Tuttavia, ha sottolineato come l’adrenalina giochi un ruolo fondamentale e che la parte finale della stagione sia la sua preferita, grazie all’atmosfera più rilassata e alla luce che essa porta con sé.

In sintesi, Brignone si presenta a Soldeu con una condizione fisica ancora fragile, ma animata da una determinazione incrollabile: desidera gareggiare e divertirsi, evitando che la sua intrinseca “fame” di vittorie si trasformi in una fonte di sofferenza.

Gestione del dolore e recupero

Federico Bristot, responsabile della riabilitazione al J Medical, ha evidenziato la straordinaria maturità di Brignone nel gestire il recupero. Il team ha adottato un approccio basato sulle sensazioni dell'atleta, assecondando il corpo e introducendo esercizi innovativi, come sessioni di surf in Sardegna, quando il ginocchio lo consentiva. Bristot ha specificato che, dal punto di vista tecnico, Brignone è guarita al 100%, ma necessita di una manutenzione costante. L'uso di farmaci è stato limitato e guidato da un'etica chiara: “Voleva tornare a stare bene prima ancora che sciare”.