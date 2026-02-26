Federica Brignone ha scelto di non partecipare alla seconda prova cronometrata della discesa libera femminile a Soldeu, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La decisione è maturata dalla necessità di salvaguardare la condizione fisica in vista di un fine settimana particolarmente intenso sui Pirenei, che prevede la discesa libera di venerdì e due superG tra sabato e domenica.

La scelta della valdostana

La 35enne valdostana aveva già preso parte alla prima prova cronometrata nella giornata precedente, concludendo al diciassettesimo posto con un distacco di 1,58 secondi dalla ceca Ester Ledecka.

Questo le ha consentito di assolvere all’obbligo di disputare almeno una prova prima della gara, garantendole così la possibilità di essere al via della discesa libera in programma domani mattina.

Obiettivi nella velocità

Si tratta del suo secondo impegno stagionale nella velocità pura, dopo le gare disputate in occasione dei Giochi Olimpici, che hanno preceduto la doppietta d’oro conquistata sull’Olympia delle Tofane. Brignone è attivamente in corsa per qualificarsi alle finali di specialità in discesa libera. Ha a disposizione la gara di Soldeu e i due eventi in Val di Fassa nel prossimo weekend per rientrare tra le prime venticinque della classifica e ottenere il diritto di disputare l’atto conclusivo a Lillehammer a fine marzo.

È già ammessa in gigante e superG in quanto Campionessa Olimpica.

La prima prova a Soldeu

La prima prova cronometrata di Soldeu, disputata il 25 febbraio, aveva visto Sofia Goggia e Nicol Delago chiudere rispettivamente seconda e terza. Brignone aveva concluso in 1’34"97, in linea con Elena Curtoni, posizionandosi al diciassettesimo posto. La discesa libera è in programma venerdì alle ore 11.