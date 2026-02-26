A Kopaonik, in Serbia, si sono concluse le qualificazioni della seconda gara di Coppa del Mondo di skicross, in programma sabato 28 febbraio. La competizione ha visto Simone Deromedis, Campione Olimpico, classificarsi ventunesimo, mentre Jole Galli ha confermato il suo ottimo stato di forma con un brillante terzo posto. Federico Tomasoni è stato eliminato, non riuscendo a rientrare tra i primi trentadue.

Deromedis in difficoltà

Il Campione Olimpico ha mostrato segni di affaticamento nella sessione odierna, fermandosi al ventunesimo posto con un ritardo di 1,76 secondi dal canadese Reece Howden, autore del miglior tempo (50"20).

L’obiettivo di recuperare terreno nella classifica generale della Sfera di Cristallo si complica, considerando la forma del leader Howden.

Galli conferma il suo valore, Tomasoni out

In campo femminile, Jole Galli ha ottenuto un ottimo terzo tempo, staccata di appena 41 centesimi dalla svedese Sandra Näslund, che ha fatto segnare il miglior riscontro. La prestazione della livignasca rappresenta un segnale positivo per le fasi decisive della gara. Federico Tomasoni, invece, non è riuscito a qualificarsi: dopo il 31° tempo di ieri, oggi ha chiuso 38°, fuori dalla top 32. Edoardo Zorzi non ha terminato la prova, mentre Dominik Zuech è stato eliminato con il 36° tempo. Yanick Gunsch ha ottenuto il 29° tempo, qualificandosi sul filo.

Le qualificazioni precedenti

Nella prima sessione di qualificazioni (gara‑1) di venerdì 27 febbraio, Deromedis aveva ottenuto un brillante quinto tempo, a 0"50 da Howden, mentre Tomasoni e Gunsch avevano conquistato gli ultimi due posti utili per accedere al tabellone a eliminazione diretta. Jole Galli, nel turno femminile, aveva siglato un ottimo terzo tempo, a 0"64 dalla vetta.