L’Arsenal ha conquistato l’accesso alla finale della Coppa di Lega inglese battendo il Chelsea per 1‑0 nella semifinale di ritorno giocata all’Emirates Stadium. Il gol decisivo è arrivato al 97’ grazie a un contropiede finalizzato da Kai Havertz, che ha approfittato della spinta offensiva dei Blues per arrotondare il risultato e siglare il passaggio del turno.

Il cammino verso la finale

Il match si è disputato all’Emirates Stadium, e ha visto l’Arsenal imporsi per 1‑0 sul Chelsea, dopo aver già vinto la semifinale d’andata per 3‑2. Il gol in contropiede di Kai Havertz al 97’ ha fissato il risultato sul 4‑2 complessivo, permettendo ai Gunners di tornare in finale dopo sei anni.

Gestire il vantaggio nonostante le assenze

Nonostante l’assenza di giocatori chiave come Martin Ødegaard e Bukayo Saka, l’Arsenal è riuscito a gestire il vantaggio accumulato all’andata. Il Chelsea, riversatosi in avanti alla ricerca del pareggio, ha lasciato spazi che Havertz ha sfruttato con freddezza. Il gol al 97’ ha chiuso una partita altrimenti equilibrata e priva di grandi occasioni.

La finale attesa a Wembley

Con questa vittoria, l’Arsenal si qualifica per la finale di Coppa di Lega che si disputerà a Wembley il 22 marzo. I Gunners affronteranno la vincente della semifinale tra Manchester City e Newcastle, con il City in vantaggio per 2‑0 dopo il primo incontro.

Il contesto della partita e le prospettive

La partita è stata caratterizzata da un primo tempo equilibrato, con pochi tiri in porta e un Chelsea che ha tentato di cambiare marcia inserendo Cole Palmer ed Estevao. Tuttavia, l’Arsenal ha resistito e ha sfruttato l’unica vera occasione, quella decisiva, con Havertz che ha finalizzato un contropiede nei secondi finali del match.

La finale del 22 marzo a Wembley rappresenta la prima apparizione dell’Arsenal in una finale di Coppa di Lega dal 2018. Il club non solleva questo trofeo dal 1993 e non vince un titolo importante dal 2020, quando conquistò l’FA Cup.