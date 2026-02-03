La stagione del ciclismo professionistico sale già decisamente di tono in questo inizio di febbraio con la Volta Valenciana. Da mercoledì 4 a domenica 8, la corsa a tappe spagnola propone un percorso mosso ma senza grandi salite, e soprattutto un cast di altissimo livello. I punti chiave per la vittoria della classifica generale si preannunciano la cronometro individuale di Alginet e la tappa di Teulada, caratterizzata da numerosi strappi molto impegnativi che la fanno somigliare ad una grande classica.
🖼️ 2026 VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA (4/2-8/2) | #VCV2026 pic.twitter.com/GZOLyhjK1Z— ammattipyöräily (@ammattipyoraily) January 13, 2026
Evenepoel cerca conferme dopo Maiorca
L'elenco dei partenti della Volta Valenciana preannuncia tanti motivi di interesse.
I grandi favoriti per la vittoria finale sono Remco Evenepoel, lanciatissimo dai successi della Challenge Maiorca e atteso ad un test più probante, e Joao Almeida, che è invece al debutto stagionale. Evenepoel guiderà una RedBull in cui spicca anche la presenza di Giulio Pellizzari, mentre Almeida sarà attorniato dal solito squadrone UAE con McNulty e Soler. Altri nomi di spicco per la classifica generale sono Antonio Tiberi e Ivan Romeo. Per le vittorie delle tappe più facili sono da segnalare le presenze di Biniam Girmay, alla prima corsa in maglia NSN, e di Mads Pedersen.
Altro motivo di grande interesse della Volta Valenciana è il debutto di Cian Uijtdebroeks con la Movistar. Da segnalare anche la presenza di due squadre professional italiane, la Polti Visit Malta e la Solution Tech Nippo Rali.
Final startlist of @VueltaCV #VCV2026 https://t.co/KVVQ3l9vcD pic.twitter.com/jaN8wcTZ4B— FirstCycling (@FirstCycling) February 3, 2026
Crono e tappa di Teulada decisive
Il percorso della Volta Valenciana prevede cinque tappe. La cronometro e la tappa di Teulada dovrebbero definire la classifica generale, mentre le altre tappe sono sostanzialmente favorevoli ai velocisti.
- Mercoledì 4 febbraio 1° tappa Segorbe - Torreblanca 160 km
- Giovedì 5 febbraio 2° tappa Carlet - Alginet 17 km (Cronometro individuale)
- Venerdì 6 febbraio 3° tappa Orihuela - San Vicente del Raspeig 158 km
- Sabato 7 febbraio 4° tappa La Nucia - Teulada 172 km
- Domenica 8 febbraio 5° tappa Betera - Valencia 94 km
La Volta Valenciana sarà trasmessa da Discovery Plus e HBO Max tutti i giorni in diretta, dal 4 all'8 febbraio, a partire dalle ore 15.45 con il commento della coppia Pisaneschi - Belli.