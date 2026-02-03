La stagione del ciclismo professionistico sale già decisamente di tono in questo inizio di febbraio con la Volta Valenciana. Da mercoledì 4 a domenica 8, la corsa a tappe spagnola propone un percorso mosso ma senza grandi salite, e soprattutto un cast di altissimo livello. I punti chiave per la vittoria della classifica generale si preannunciano la cronometro individuale di Alginet e la tappa di Teulada, caratterizzata da numerosi strappi molto impegnativi che la fanno somigliare ad una grande classica.

Evenepoel cerca conferme dopo Maiorca

L'elenco dei partenti della Volta Valenciana preannuncia tanti motivi di interesse.

I grandi favoriti per la vittoria finale sono Remco Evenepoel, lanciatissimo dai successi della Challenge Maiorca e atteso ad un test più probante, e Joao Almeida, che è invece al debutto stagionale. Evenepoel guiderà una RedBull in cui spicca anche la presenza di Giulio Pellizzari, mentre Almeida sarà attorniato dal solito squadrone UAE con McNulty e Soler. Altri nomi di spicco per la classifica generale sono Antonio Tiberi e Ivan Romeo. Per le vittorie delle tappe più facili sono da segnalare le presenze di Biniam Girmay, alla prima corsa in maglia NSN, e di Mads Pedersen.

Altro motivo di grande interesse della Volta Valenciana è il debutto di Cian Uijtdebroeks con la Movistar. Da segnalare anche la presenza di due squadre professional italiane, la Polti Visit Malta e la Solution Tech Nippo Rali.

Crono e tappa di Teulada decisive

Il percorso della Volta Valenciana prevede cinque tappe. La cronometro e la tappa di Teulada dovrebbero definire la classifica generale, mentre le altre tappe sono sostanzialmente favorevoli ai velocisti.

Mercoledì 4 febbraio 1° tappa Segorbe - Torreblanca 160 km

Giovedì 5 febbraio 2° tappa Carlet - Alginet 17 km (Cronometro individuale)

Venerdì 6 febbraio 3° tappa Orihuela - San Vicente del Raspeig 158 km

Sabato 7 febbraio 4° tappa La Nucia - Teulada 172 km

Domenica 8 febbraio 5° tappa Betera - Valencia 94 km

La Volta Valenciana sarà trasmessa da Discovery Plus e HBO Max tutti i giorni in diretta, dal 4 all'8 febbraio, a partire dalle ore 15.45 con il commento della coppia Pisaneschi - Belli.