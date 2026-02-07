Ad Alà dei Sardi, domenica 8 febbraio, si accende il Cross – Memorial Elisa Migliore con un atteso confronto tra due maratoneti azzurri: Iliass Aouani e Yeman Crippa. Entrambi reduci da un periodo di preparazione in altura a Iten, in Kenya, si presentano al via come protagonisti della stagione 2026.

Il duello maschile

Iliass Aouani arriva alla gara forte del bronzo mondiale conquistato nella maratona e del titolo europeo sulla stessa distanza. Per lui sarà la terza partecipazione al Cross di Alà dei Sardi: ha vinto nel 2022 e lo scorso anno si è piazzato quarto, primo tra gli italiani.

Yeman Crippa, invece, debutta nella campestre sarda: recordman italiano del mezzofondo, vicecampione europeo di cross nel 2024, punta a invertire la rotta dopo il ritiro ai Mondiali. Il confronto sui 10 km sarà un test importante in vista dei prossimi impegni: Aouani correrà la maratona di Tokyo il 1° marzo, Crippa la mezza maratona di Napoli il 22 febbraio.

La gara femminile e la campionessa olimpica

La prova femminile sui 6 km vedrà al via Winfred Yavi, campionessa olimpica dei 3000 siepi a Parigi 2024. Tra le avversarie figurano la burundese Francine Nyomukunzi, seconda al Campaccio, la francese Alice Mittard, la spagnola Cristina Espejo, la britannica Emily Grace Collinge, e per l’Italia la giovane promessa Lucia Arnoldo, insieme a Gaia Colli e Linda Palumbo.

Il contesto della manifestazione

Il Cross di Alà dei Sardi – Memorial Elisa Migliore si svolge su un percorso completamente nuovo allestito in località Coiluna, a circa 4 km dal centro del paese. La manifestazione, giunta alla decima edizione, ha radici storiche che risalgono al Trofeo Alasport del 1973 e ha visto nel tempo la partecipazione di campioni internazionali. L’evento è organizzato dall’ASD Alasport con il supporto della FIDAL nazionale e regionale, della Regione Sardegna, del Comune di Alà dei Sardi e dell’Unione dei Comuni Monte Acuto.

Protagonisti annunciati e percorso

Aouani e Crippa sono stati annunciati come protagonisti della gara maschile già a inizio gennaio. Aouani si trova in Kenya da metà dicembre per preparare la maratona di Tokyo, mentre Crippa è partito il 7 gennaio e sarà al via per la prima volta nella campestre sarda.

Il percorso di Coiluna è stato confermato come completamente nuovo. L’albo d’oro della manifestazione include nomi prestigiosi come l’etiope Berihu Aregawi e la fuoriclasse azzurra Nadia Battocletti, entrambi argento olimpico nei 10.000 metri a Parigi.