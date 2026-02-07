Il primo giorno ufficiale di gare delle Olimpiadi Invernali Milano‑Cortina 2026, sabato 7 febbraio, si è aperto con un programma intenso che ha visto gli atleti italiani impegnati in diverse discipline. Dallo sci alpino al curling, dallo slittino all’hockey femminile, passando per lo sci di fondo e lo speed skating, la giornata è stata ricca di competizioni.

Programma mattutino e azzurri in pista

La giornata è iniziata alle ore 10.05 con le gare di curling a doppio misto, fase a gironi. Alle ore 10.30 sono iniziate le qualificazioni femminili dello slopestyle freestyle, con Maria Gasslitter tra le italiane in gara.

Alle ore 11.30 è stata la volta della discesa libera maschile di sci alpino, con Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse al via. In contemporanea, si è svolta la terza prova cronometrata della discesa libera femminile, con Sofia Goggia, Laura Pirovano, Nicol Delago, Federica Brignone, Elena Curtoni e Nadia Delago impegnate.

Il resto della giornata: slittino, hockey, fondo e altre discipline

Nel pomeriggio, alle ore 12.10, si è disputata la partita di hockey su ghiaccio femminile Germania‑Giappone. Alle ore 13.00 è andato in scena lo skiathlon femminile di sci di fondo, con Anna Comarella, Maria Gismondi e Martina Di Centa. Alle ore 13.30 sono iniziate le prove cronometrate del singolo femminile di slittino, con Sandra Robatscher e Verena Hofer.

Alle ore 14.00 è partita la qualificazione maschile dello slopestyle freestyle, con Miro Tabanelli in gara. Alle ore 14.35 si è disputato il match di curling doppio misto Italia‑Svezia, mentre alle ore 14.40 è scesa in campo la nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio contro la Svezia.

Nel corso della giornata erano inoltre previste altre gare da medaglia: lo speed skating 3.000 metri femminile, lo slittino singolo maschile (prime due manche), il salto con gli sci trampolino normale individuale donne, il big air maschile di snowboard, e le prove a squadre di pattinaggio di figura (short programma uomini e danza libera coppie).

Contesto e partecipazione nazionale

Il calendario odierno riflette la volontà di assegnare le prime medaglie già nella mattinata, con la discesa libera maschile e lo skiathlon femminile tra gli eventi più attesi.

Il coinvolgimento degli atleti italiani in molteplici discipline testimonia l’ampiezza della partecipazione nazionale fin dal primo giorno di competizioni.

Il programma dettagliato ha evidenziato la densità delle competizioni e l’importanza strategica delle prime medaglie per l’Italia, con orari precisi e atleti in gara confermati.