L’Italia nella storia: trenta medaglie a Milano‑Cortina 2026

L’Italia ha raggiunto un traguardo storico ai Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026, diventando la quinta nazione nella storia a conquistare trenta medaglie in una singola edizione. Il risultato è frutto di una straordinaria performance che ha portato gli azzurri al quarto posto nel medagliere generale, eguagliando quanto fatto a Lillehammer nel 1994.

Il bilancio della spedizione azzurra

La squadra italiana ha chiuso con un totale di trenta medaglie, suddivise in dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi.

Questo risultato rappresenta un nuovo record per l’Italia ai Giochi invernali, superando il precedente primato di venti podi stabilito a Lillehammer nel 1994.

Le nazioni con almeno trenta medaglie

Prima dell’Italia, solo quattro Paesi erano riusciti a raggiungere o superare quota trenta medaglie in una singola edizione dei Giochi invernali: la Norvegia, con un record di quaranta medaglie a Milano‑Cortina 2026; gli Stati Uniti, con trentasette medaglie nel 2010; la Germania, con trentasei nel 2002; e il Comitato Olimpico Russo (ROC), con trentadue a Pechino 2022.

Dettaglio delle medaglie italiane

Tra gli ori conquistati figurano due medaglie di Francesca Lollobrigida (3000 m e 5000 m nel pattinaggio di velocità), due di Federica Brignone (Super‑G e gigante nello sci alpino), la staffetta mista 2000 m nello short track, i doppi femminile e maschile nello slittino, la 10 km pursuit femminile nel biathlon con Lisa Vittozzi, il team pursuit maschile nel pattinaggio di velocità e lo skicross maschile con Simone Deromedis.

Gli argenti sono arrivati nella discesa libera maschile con Giovanni Franzoni, nella staffetta mista 4×6 km di biathlon, nei 500 m femminili di short track con Arianna Fontana, nello snowboardcross a coppie miste, nella staffetta femminile 3000 m di short track e nello skicross maschile con Federico Tomasoni.

I bronzi includono la discesa libera maschile (Dominik Paris), la discesa libera femminile (Sofia Goggia), lo slalom gigante parallelo femminile (Lucia Dalmasso), i 5000 m maschili di pattinaggio di velocità (Riccardo Lorello), il singolo maschile nello slittino (Dominik Fischnaller), il team event nel pattinaggio artistico, il doppio misto nel curling, la staffetta a squadre nello slittino, lo snowboardcross femminile (Michela Moioli), la staffetta maschile 4×7,5 km di sci di fondo, il big air femminile nello sci freestyle, lo sprint a coppie maschile di sci di fondo, la staffetta 5000 m maschile di short track e la mass start maschile nel pattinaggio di velocità con Andrea Giovannini.

Contesto storico delle trenta medaglie

L’Italia si conferma così la quinta nazione a raggiungere le trenta medaglie in una singola edizione dei Giochi invernali, dopo Norvegia, Stati Uniti, Germania e ROC. La Norvegia detiene il record assoluto con quaranta medaglie a Milano‑Cortina 2026, seguita dagli Stati Uniti (trentasette nel 2010), dalla Germania (trentasei nel 2002) e dal ROC (trentadue a Pechino 2022).