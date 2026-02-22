Le speranze azzurre nella giornata conclusiva delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026 sono accese da Patrick Baumgartner e dal suo equipaggio nel bob a 4 maschile. La competizione si è svolta sul tracciato “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo, dove l’Italia occupa attualmente la quinta posizione, a soli 18 centesimi dal podio, con la prospettiva di un’impresa nell’ultima discesa.

La gara del bob a 4

Patrick Baumgartner, affiancato da Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Gino Mircea, ha affrontato la terza manche del bob a 4 maschile alle ore 10.00 di domenica 22 febbraio.

Dopo le prime due prove, l’equipaggio italiano si trovava in quinta posizione, a 0,19 secondi dal podio. Nel corso della terza discesa, tuttavia, ha recuperato terreno, portandosi a 0,18 secondi dal bronzo e consolidando così la quinta piazza.

La rincorsa al podio

“Bisogna crederci, anche se è durissima”: questo l’appello lanciato alla vigilia da Baumgartner, consapevole della tradizione italiana nel bob e del lungo digiuno di medaglie, l’ultima risalente a Nagano 1998. L’atleta altoatesino ha sottolineato come la conquista del podio dipenda dalla necessità di due discese perfette e da un contemporaneo errore degli avversari.

Il contesto della competizione

La terza manche ha confermato la supremazia tedesca nella disciplina, con Johannes Lochner in testa con ampio margine, seguito da Francesco Friedrich e Adam Ammour.

L’Italia, pur mostrando un miglioramento costante, rimane a ridosso delle posizioni di medaglia. L’ultima manche, in programma alle ore 12.15, rappresenta l’ultima, decisiva chance per Baumgartner e compagni di salire sul podio.

Ultime speranze azzurre

L’equipaggio azzurro è sceso in pista alle ore 10.00 e tornerà per la quarta e decisiva manche alle ore 12.15. Parallelamente, Anna Comarella è impegnata nella 50 km mass start a tecnica classica femminile. Tuttavia, le principali speranze di medaglia per l’Italia in questa giornata conclusiva delle Olimpiadi restano concentrate sulla performance del bob a 4.