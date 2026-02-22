I New York Knicks hanno compiuto una rimonta straordinaria al Madison Square Garden, recuperando diciotto punti nell’ultimo quarto per battere gli Houston Rockets 108‑106. Parallelamente, i San Antonio Spurs hanno ottenuto l’ottava vittoria consecutiva grazie a una prestazione dominante di Victor Wembanyama.

Rimonta al Garden

Al Madison Square Garden, i Knicks, sotto di diciotto punti, hanno ribaltato la partita con un parziale di 33‑15 nell’ultimo quarto. Karl‑Anthony Towns ha segnato venticinque punti, mentre Jalen Brunson ha firmato il canestro del sorpasso nel finale.

Sul possesso conclusivo, Kevin Durant ha fallito la tripla della vittoria sulla sirena, completando la beffa per Houston.

Wembanyama trascina gli Spurs

Nel frattempo, a Austin, Victor Wembanyama ha guidato i San Antonio Spurs alla vittoria contro i Sacramento Kings con una prestazione da ventotto punti e quindici rimbalzi. Gli Spurs hanno dominato fin dall’inizio, chiudendo con un netto 139‑122 e centrando l’ottava vittoria consecutiva, un trend positivo che ne sottolinea la crescita.

Altri risultati della notte

I Phoenix Suns hanno superato gli Orlando Magic 113‑110 dopo due overtime, grazie a una tripla allo scadere di Jalen Green. I New Orleans Pelicans hanno battuto i Philadelphia 76ers 126‑111, mentre i Miami Heat hanno superato i Memphis Grizzlies 136‑120 con Andrew Wiggins protagonista da ventotto punti.

I Detroit Pistons hanno travolto i Chicago Bulls 126‑110, con Jalen Duren autore di ventisei punti e tredici rimbalzi.

Resilienza e leadership

La rimonta dei Knicks al Garden conferma la loro resilienza e capacità di reagire nei momenti decisivi. La prova di Wembanyama, d’altro canto, sottolinea il suo ruolo sempre più centrale nel successo degli Spurs e la sua crescente leadership nella Western Conference, elementi che promettono ulteriori soddisfazioni per la franchigia texana.