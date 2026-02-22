Patrick Baumgartner è al centro delle speranze azzurre nella giornata odierna delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026. Impegnato nella terza e quarta manche del bob a quattro maschile, l’altoatesino occupa al momento la quinta posizione, con un distacco di sette centesimi dal quarto posto e diciannove centesimi dal bronzo virtuale.

“Bisogna crederci, anche se è durissima”, è il suo appello, mentre cerca di recuperare terreno in una gara dominata dai tedeschi. Johannes Lochner guida con un margine di 43 centesimi su Francesco Friedrich, con il tris teutonico che sembra ormai scritto.

Le percentuali di medaglia per l’Italia sono fissate al 25%, un’ultima speranza che Baumgartner dovrà sostenere con due discese perfette e, al contempo, confidare in un errore del giovane tedesco Adam Ammour, attualmente in terza posizione.

Il contesto della gara

Il bob a quattro maschile rappresenta una delle ultime occasioni per l’Italia di salire sul podio in questa edizione dei Giochi, dopo un digiuno che dura dal 1998, quando Gunther Huber e Antonio Tartaglia conquistarono l’oro a Nagano. L’attuale situazione di gara vede Baumgartner in una posizione di rincorsa, ma con margini ridotti e la necessità di una performance impeccabile.

Il programma odierno e il contesto olimpico

Oggi, domenica 22 febbraio, si conclude l’ultima giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026.

Il programma prevede, oltre alle due manche del bob a quattro maschile, anche la mass start femminile di sci di fondo, la finale femminile di halfpipe nel freestyle, la finale femminile di curling e la finale maschile di hockey su ghiaccio tra Canada e Stati Uniti. La cerimonia di chiusura è prevista alle ore 20.30 all’Arena di Verona.

Il medagliere italiano ha raggiunto quota trenta podi, con dieci ori, sei argenti e quattordici bronzi. L’Italia si è classificata al quarto posto nella classifica generale, eguagliando il miglior piazzamento storico ottenuto in passato.