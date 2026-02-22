A Rio de Janeiro, nel corso del torneo ATP 500 del Rio Open, la pioggia ha costretto alla sospensione delle semifinali di singolare. Il match tra Tomas Martin Etcheverry e Vit Kopriva è stato interrotto sul punteggio di 4‑5 nel primo set. L’intera giornata è stata cancellata e il programma è stato riprogrammato per domenica.

Sospensione delle semifinali

Il confronto tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e il ceco Vit Kopriva è stato interrotto dopo soli 53 minuti di gioco. Kopriva era avanti 5‑4 e in procinto di servire per il set, quando la pioggia ha reso impossibile proseguire.

Anche l’altra semifinale, tra Alejandro Tabilo e Ignacio Buse, non è mai iniziata. L’organizzazione ha deciso di cancellare l’intera giornata di incontri.

Nuovo programma per domenica

Le due semifinali di singolare sono state riprogrammate per domenica. Il match tra Etcheverry e Kopriva riprenderà da dove era stato interrotto, mentre Tabilo e Buse si affronteranno nella seconda semifinale. La finale è prevista per le ore 21:30 (ora italiana), sempre nella giornata di domenica.

Semifinali di doppio completate

Nel frattempo, le semifinali di doppio si sono svolte regolarmente. La coppia formata da João Fonseca e Marcelo Melo ha conquistato l’accesso alla finale, così come la coppia composta da Constantin Frantzen e Robin Haase.

I due team si affronteranno nella finale di doppio.

Dettagli sulla sospensione

La sospensione del match tra Etcheverry e Kopriva è avvenuta dopo un tentativo di ripresa alle 21:45 ora locale. L’arbitro ha interrotto nuovamente il gioco intorno alle 22:30, decretando la cancellazione della giornata. Le semifinali sono state riprogrammate per le 11:00 locali di domenica, con la finale di singolare non prima delle 17:30 locali. Nel frattempo, Fonseca e Melo hanno raggiunto la finale di doppio, così come Frantzen e Haase, dopo le rispettive vittorie nelle semifinali.