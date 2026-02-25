Il commissario tecnico della nazionale femminile, Andrea Soncin, ha delineato con chiarezza la strategia in vista dell’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali: “Andare al Mondiale è il nostro sogno. Rispettiamo le qualità delle avversarie, ma sappiamo dove vogliamo arrivare. Dobbiamo avere ben chiaro l’obiettivo da raggiungere e le fondamenta di questo percorso sono le persone e la loro voglia di cercare l’eccellenza”.

Il riferimento è alla prima partita del girone, in programma il 3 marzo a Reggio Calabria contro la Svezia. Soncin ha aggiunto: “Le squadre del nostro girone hanno tutte giocatrici di valore.

Saranno partite aperte a qualsiasi epilogo, nel bene e nel male”.

L’avvio del cammino verso il Mondiale

La partita contro la Svezia segna l’avvio del cammino verso la qualificazione al Mondiale femminile. L’Italia affronta un girone competitivo, dove ogni incontro può riservare sorprese. Il ct ha sottolineato l’importanza di partire con il giusto atteggiamento, consapevole delle difficoltà ma anche delle potenzialità del gruppo.

La strategia del commissario tecnico

Soncin ha posto l’accento sulla centralità delle persone e della loro motivazione: “le fondamenta di questo percorso sono le persone e la loro voglia di cercare l’eccellenza”. L’obiettivo è chiaro e condiviso, e il tecnico invita a mantenere alta la concentrazione fin dal primo match.

Il quadro delle qualificazioni

La nazionale femminile affronterà due gare casalinghe all’inizio di marzo: la Svezia il 3 marzo a Reggio Calabria e la Danimarca il 7 marzo a Vicenza. Si tratta delle prime due tappe del percorso verso il Mondiale del 2027. Il ct ha ribadito che l’immagine da tenere a mente è quella di un obiettivo costruito sulle persone e sulle motivazioni di ciascuna componente del gruppo, con l’eccellenza come meta condivisa.