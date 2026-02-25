Andrea Soncin, commissario tecnico della nazionale femminile, ha delineato con precisione la strategia in vista dell’esordio nelle qualificazioni ai Mondiali. “Andare al Mondiale è il nostro sogno: rispettiamo le qualità delle avversarie, ma sappiamo dove vogliamo arrivare”, ha dichiarato Soncin. “Dobbiamo avere ben chiaro l’obiettivo da raggiungere e le fondamenta di questo percorso sono le persone e la loro voglia di cercare l’eccellenza”.

La prima partita del girone vedrà l’Italia affrontare la Svezia a Reggio Calabria il 3 marzo. “Le squadre del nostro girone”, ha aggiunto il ct, “hanno tutte giocatrici di valore.

Saranno partite aperte a qualsiasi epilogo, nel bene e nel male”.

Il contesto della sfida

La partita contro la Svezia segna l’avvio del cammino verso la qualificazione al Mondiale femminile. Il commissario tecnico ha sottolineato l’importanza di iniziare con una visione chiara e condivisa, ponendo al centro del progetto la determinazione delle giocatrici e la qualità del gruppo. L’approccio evidenziato da Soncin mira a costruire un percorso solido, fondato sulla consapevolezza delle proprie ambizioni e sul rispetto delle avversarie.

Il percorso in Nations League

In un contesto recente, la nazionale femminile guidata da Soncin ha dimostrato capacità di reazione sotto pressione. Nella Nations League 2025, l’Italia ha ottenuto un importante successo in Galles, vincendo 4-1 e assicurandosi la permanenza nella Lega A.

Questo risultato ha garantito un ranking più favorevole in vista delle qualificazioni mondiali. In quell’occasione, Soncin aveva affermato: “L’obiettivo è chiaro, c’è voglia e grande determinazione”.

Questa dichiarazione conferma la coerenza del progetto tecnico e la continuità nel messaggio del ct: un gruppo ambizioso, consapevole delle proprie qualità e pronto a misurarsi con le migliori selezioni.