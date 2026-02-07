Una pagina storica per la scherma italiana: nella tappa di Coppa del Mondo di spada femminile a Wuxi, in Cina, tre atlete azzurre hanno occupato tutti i gradini del podio. Giulia Rizzi ha conquistato l’oro, Alberta Santuccio l’argento e Rossella Fiamingo il bronzo, insieme alla cinese Junyao Tang, unica bandiera diversa dal tricolore nella cerimonia delle medaglie.

Il trionfo individuale

Giulia Rizzi ha vinto la finale contro Alberta Santuccio con il punteggio di 15‑9, firmando un successo storico per l’Italia. Alberta Santuccio ha avuto un percorso brillante, superando avversarie di rilievo fino alla finale.

Rossella Fiamingo ha chiuso al terzo posto, condividendo il bronzo con la cinese Junyao Tang.

Le parole del commissario tecnico

Il commissario tecnico Dario Chiadò ha definito l’evento “una gara indimenticabile, che rende me e tutto lo staff orgoglioso del lavoro che si sta portando avanti”. Ha aggiunto: “Sono molto contento per questo grande risultato, ma anche per la prestazione complessiva: otto atlete nelle migliori 32 e sei nelle top 16, persino con qualche rammarico per dei piazzamenti che potevano essere ancor più esaltanti, esprimono uno stato di salute eccellente di tutto il gruppo”.

Il circuito di Coppa del Mondo

La tappa di Wuxi fa parte del circuito 2025‑2026 della Coppa del Mondo di scherma. La tripletta italiana nella spada femminile è stata definita “una giornata storica per le azzurre”, sottolineando l’eccezionalità del risultato nel panorama internazionale della scherma.