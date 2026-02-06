Sabato 7 febbraio segnerà l'inizio ufficiale delle competizioni alle Olimpiadi Invernali di Milano‑Cortina 2026, con l'assegnazione dei primi cinque titoli olimpici. La giornata sarà caratterizzata da un programma intenso e variegato, che vedrà gli atleti competere per le prime medaglie.

Gare e Titoli in Palio

Le prime medaglie in palio saranno quelle della discesa libera maschile di sci alpino, evento prestigioso che apre le danze per questa disciplina. Parallelamente, si svolgerà lo skiathlon femminile di sci di fondo, una prova di resistenza e tattica.

Nel pattinaggio di velocità, i 3000 metri femminili di speed skating decreteranno la prima campionessa olimpica su ghiaccio. Il salto con gli sci vedrà le atlete competere sul trampolino piccolo femminile, mentre per lo snowboard, il big air maschile offrirà spettacolo e adrenalina. Oltre a queste finali, proseguiranno le fasi a gironi del curling (doppio misto) e del torneo femminile di hockey su ghiaccio. Il pattinaggio di figura presenterà la gara a squadre, mentre nello sci freestyle si terranno le qualificazioni dello slopestyle maschile e femminile. Saranno inoltre in programma le prove cronometrate della discesa libera femminile di sci alpino e del singolo femminile di slittino, unitamente alle prime due manche del singolo maschile di slittino, preparando il terreno per le decisive fasi successive.

Calendario Inaugurale

Il calendario ufficiale conferma sabato 7 febbraio come primo giorno di gare, un momento cruciale che vedrà l'assegnazione di cinque titoli olimpici. Tra gli eventi di spicco, la discesa libera maschile si terrà a Bormio, mentre il big air di snowboard si svolgerà a Livigno. Questa giornata inaugurale assume un'importanza strategica, poiché stabilirà i primi campioni e darà il via ufficiale alla competizione olimpica.