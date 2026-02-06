L’Italia di cricket ha ottenuto un successo netto contro gli Emirati Arabi Uniti nell’ultima amichevole prima dell’esordio ai Mondiali T20, imponendosi con un margine di 112 runs al Chidambaram Stadium di Chennai.

Prestazione dominante in attacco

Gli Azzurri, dopo aver già superato Irlanda, Namibia e Canada, hanno chiuso il loro innings d’attacco con 193/7 in venti overs, grazie a un run rate di 9,65. Gli avversari, pur riuscendo a far cadere sette wickets, non sono riusciti a contenere l’Italia, che ha completato l’azione offensiva senza difficoltà.

Risposta degli Emirati e conclusione anticipata

Gli Emirati Arabi Uniti, chiamati a rispondere, hanno faticato a mantenere un ritmo efficace, con un run rate finale di 4,42. Dopo diciotto overs e due balls ancora da giocare, è caduto il decimo wicket, decretando la vittoria anticipata dell’Italia per 112 runs.

Contesto e significato della vittoria

Si tratta della quarta vittoria consecutiva per l’Italia in preparazione alla Coppa del Mondo T20, un percorso che ha visto la nazionale crescere in fiducia e rendimento. Questo successo rafforza le aspettative in vista dell’esordio iridato.

Calendario e avversari ai Mondiali

I Mondiali T20 si svolgeranno in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo.

L’Italia è inserita nel Girone C, dove affronterà Scozia, Nepal, Inghilterra e Indie Occidentali. L’esordio è previsto contro la Scozia lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta.