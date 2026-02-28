La Coppa del Mondo di skicross fa tappa a Kopaonik, in Serbia, dove Simone Deromedis e Jole Galli sono chiamati al riscatto dopo le prestazioni della prima giornata. La competizione, iniziata sabato 28 febbraio 2026, vede i due azzurri affrontare sfide cruciali per le rispettive classifiche generali.

Deromedis in difficoltà nella qualifica

Nel settore maschile, Simone Deromedis, detentore del titolo olimpico, ha concluso le qualifiche con il ventunesimo tempo. Questo risultato lo esclude dalla lotta per la Sfera di Cristallo, compromettendo le sue ambizioni nella classifica generale della Coppa del Mondo.

L'azzurro ha accusato un ritardo di 1,76 secondi rispetto al tempo migliore, fatto segnare dal canadese Reece Howden, dominatore delle qualifiche maschili.

Galli conferma il suo stato di forma

In campo femminile, Jole Galli si è dimostrata l'unica azzurra in grado di superare il turno di qualificazione. Ha ottenuto la terza pettorina per i quarti di finale, confermando il suo ottimo stato di forma. Galli ha fermato il cronometro a soli 41 centesimi dalla leader Sandra Näslund, posizionandosi in terza posizione nella prova femminile. La livignasca si prepara ora ad affrontare i quarti di finale con l'obiettivo di migliorare il risultato ottenuto nella giornata precedente.

Analisi delle prestazioni

La prestazione di Deromedis a Kopaonik segue un periodo di risultati altalenanti. Dopo il successo nella seconda gara di Val di Fassa, che ha segnato la sua settima vittoria in Coppa del Mondo e il diciannovesimo podio in carriera, l'atleta non è riuscito a replicare tale successo nella tappa serba. Al contrario, Jole Galli continua a dimostrare costanza e competitività, consolidando il suo ruolo di punta del movimento femminile italiano nello skicross.