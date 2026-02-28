Durante la partita tra Oklahoma City Thunder e Denver Nuggets, disputata venerdì sera al Paycom Center, si è sfiorata la rissa. Luguentz Dort è stato espulso per aver sgambettato intenzionalmente Nikola Jokic, il quale è caduto a terra e ha reagito cercando di affrontarlo.

Il giocatore serbo, una volta a terra, ha tentato di raggiungere Dort. L’intervento di Jaylin Williams ha però innescato un alterco tra i due, che si sono scambiati spintoni e prese sulle maglie. L’episodio ha costretto gli arbitri a intervenire, sanzionando entrambi con un fallo tecnico.

Il contesto dell’episodio

Il fallo commesso da Dort è stato giudicato dagli arbitri come un Flagrant 2, con conseguente espulsione immediata. Jokic e Williams hanno ricevuto falli tecnici per comportamento antisportivo, mentre la partita è proseguita in un clima di grande tensione.

Dichiarazioni e reazioni

“È una mossa inutile e una reazione necessaria”, ha commentato Jokic dopo la partita, definendo lo sgambetto di Dort un gesto fuori luogo sul parquet. Il capo arbitro James Williams ha riferito che il contatto è stato ritenuto “inutile ed eccessivo, con alto potenziale di infortunio”.

La partita e la tensione

L’episodio è avvenuto nel quarto quarto di una partita molto combattuta, conclusasi con la vittoria in overtime degli Oklahoma City Thunder per 127‑121.

La tensione era già palpabile: Shai Gilgeous‑Alexander aveva ricevuto un fallo tecnico in avvio per aver scagliato la palla verso Jokic dopo un contatto non fischiato. Anche la panchina dei Nuggets era stata sanzionata nel terzo quarto per proteste. L’episodio con Dort ha rappresentato l’apice della serata, evidenziando il clima acceso della sfida.