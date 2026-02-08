Andrea Voetter e Marion Oberhofer hanno fatto il loro debutto nelle prove ufficiali del doppio femminile di slittino a Cortina d’Ampezzo, sul tracciato intitolato a Eugenio Monti. L’evento segna l’avvio della preparazione delle atlete in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano‑Cortina 2026. Le prime due manche di allenamento si sono svolte oggi, rispettivamente alle ore 14.46 e alle ore 15.15.

Programma delle prove

Il calendario delle prove prevede per oggi le due manche iniziali. Domani, lunedì 9 febbraio, sono in programma la terza prova alle ore 13.00 e la quarta alle ore 13.29.

Le sessioni di allenamento si concluderanno martedì 10 febbraio con la quinta manche alle ore 08.00 e la sesta alle ore 08.29. La gara ufficiale inizierà mercoledì 11 febbraio, con la prima manche alle ore 17.00 e la seconda alle ore 18.53, determinando l’assegnazione delle medaglie.

Obiettivi e contesto azzurro

Per i colori italiani, l’attenzione è focalizzata sulla coppia formata da Andrea Voetter e Marion Oberhofer, pronte a competere sul budello ampezzano. Le atlete mirano a ottenere un risultato significativo davanti al pubblico di casa, consapevoli della forte concorrenza ma determinate a lasciare il segno nella competizione.

Forma e risultati recenti

In preparazione all’appuntamento olimpico, Voetter e Oberhofer hanno dimostrato buone prestazioni in Coppa del Mondo.

Il 24 gennaio a Oberhof, in Germania, hanno conquistato un terzo posto nel doppio femminile, superate solo dalle austriache Selina Egle e Lara Kipp e dalle tedesche Storch/Patz. Questo risultato conferma la loro condizione in vista della competizione olimpica.

In precedenza, a inizio gennaio a Sigulda, in Lettonia, le due azzurre avevano già ottenuto un podio, chiudendo terze grazie a una seconda manche solida, a pochi centesimi dalle prime due posizioni. Questi risultati rappresentano un segnale positivo per la coppia italiana, che si presenta a Milano‑Cortina con fiducia e ambizione.