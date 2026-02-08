Alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Gian Piero Gasperini ha concluso la conferenza stampa con un'ironica battuta sul possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma. Rispondendo a una domanda sul tema, rilanciata da Claudio Ranieri, il tecnico ha dichiarato: “Io lo faccio giocare subito, ma si deve allenare. Gli togliamo 10‑15 anni…”

Il contesto della battuta

La battuta di Gasperini è emersa in un momento in cui il dibattito sul ritorno di Totti era particolarmente acceso. Con questa battuta, il tecnico ha voluto stemperare il clima, mostrando un lato più leggero in un frangente delicato per la squadra.

Condizioni della rosa

Gasperini ha poi fornito aggiornamenti sulle condizioni della squadra. Dybala potrebbe essere disponibile la settimana successiva, così come Hermoso. Venturino ha recuperato dall'influenza, mentre Soulé, sebbene afflitto da pubalgia, è a disposizione. Riguardo ad Angelino, escluso dalla lista UEFA, Gasperini ha spiegato: “Sta recuperando, ha ripreso quattro chili di peso e le analisi sono migliorate, siamo speranzosi che recuperi come persona prima che ancora che come atleta”.

Rinnovi e motivazioni

Il tecnico ha affrontato anche il tema dei rinnovi contrattuali. “Ci sono le esigenze di giocatori e della società, io non posso stare in mezzo. Il problema non è tecnico, ma solo economico”, ha affermato. “Certo non è facile arrivare a fine stagione con quattro giocatori in scadenza e due in prestito, sei in una rosa in queste condizioni non sono pochi. Ma ci sono tanti ragazzi attaccati alla Roma”.