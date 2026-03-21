Il Masters 1000 di Miami vede Carlos Alcaraz avanzare con decisione al terzo turno. Il numero uno del mondo ha superato il giovane talento brasiliano Joao Fonseca con un netto doppio 6-4, confermando la sua leadership nel circuito.

Meno fortunato l'esordio per i tennisti italiani Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, entrambi eliminati al loro primo impegno in Florida. Per loro, il percorso nel torneo si è interrotto prematuramente, segnando un debutto amaro sul cemento di Miami.

Alcaraz dominante a Miami

La prestazione di Carlos Alcaraz contro Fonseca ha evidenziato la sua superiorità.

Lo spagnolo ha gestito l'incontro con autorità fin dalle prime battute, imponendo il proprio ritmo e non lasciando spazio a sorprese. Il doppio 6-4 riflette una partita controllata, dove Alcaraz ha capitalizzato i momenti chiave per chiudere entrambi i set. Questa vittoria consolida la sua posizione e lo proietta con fiducia verso le fasi successive del Masters 1000.

Gli azzurri Cobolli e Arnaldi: esordi amari

L'avventura di Flavio Cobolli a Miami si è conclusa al primo ostacolo. Il tennista italiano ha ceduto al belga Raphael Collignon con il punteggio di 7-5, 6-3. Nonostante l'impegno, Cobolli non è riuscito a trovare le contromisure necessarie per arginare il gioco dell'avversario, che ha saputo imporsi in due set.

Anche per Matteo Arnaldi, l'inizio del torneo non è stato quello sperato. Il ligure ha affrontato il kazako Alexander Shevchenko in un match combattuto, cedendo solo al terzo set. Dopo aver perso il primo al tie-break (6-7), ha reagito vincendo il secondo, anch'esso al tie-break (7-6). Nel set decisivo, Shevchenko ha preso il sopravvento, chiudendo con un netto 6-2 e ponendo fine al percorso di Arnaldi nel Masters 1000 di Miami.