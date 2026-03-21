Una giornata intensa sui campi in cemento di Miami ha visto Matteo Berrettini emergere come l'unico azzurro a superare il turno. Il tennista romano ha conquistato l’accesso al terzo turno del Masters 1000 della Florida, imponendosi con autorevolezza sul kazako Alexander Bublik, testa di serie n.10, con un doppio 6-4. Berrettini ha mostrato solidità e determinazione, confermando il suo ruolo di unico rappresentante italiano ancora in corsa.

Il prossimo avversario di Berrettini sarà il monegasco Valentin Vacherot, testa di serie n.24, che ha superato l’argentino Mariano Navone per 6-3 6-4.

Per gli altri italiani, la giornata si è rivelata amara: Flavio Cobolli, testa di serie n.13, è stato eliminato dal belga Raphael Collignon con il punteggio di 7-5 6-3. Luciano Darderi, n.17 del tabellone, ha ceduto allo spagnolo Martin Landaluce, proveniente dalle qualificazioni, per 6-3 6-7(4) 6-4. Anche Matteo Arnaldi è stato sconfitto dal kazako Alexander Shevchenko in un match combattuto e ritardato da problemi di illuminazione, concluso sul 7-6(5) 6-7(5) 6-2.

Alcaraz avanza, eliminazioni eccellenti tra i big

Grande attesa circondava la sfida tra Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, e il giovane brasiliano Joao Fonseca. Lo spagnolo ha confermato la propria superiorità, imponendosi con un doppio 6-4 e dimostrando solidità nei momenti chiave.

Al terzo turno, Alcaraz affronterà il padrone di casa Sebastian Korda, che ha dominato l’argentino Camilo Ugo Carabelli con un netto 6-0 6-3.

Non sono mancate eliminazioni eccellenti: Casper Ruud, testa di serie n.11, è stato sconfitto dall’americano Ethan Quinn per 6-4 7-6(7). Jack Draper ha ceduto a Reilly Opelka, che si è imposto con due tie-break (7-6(3) 7-6(0)) e ben 25 ace. Alex de Minaur, n.5 del seeding, è stato battuto dal greco Stefanos Tsitsipas, che ha prevalso per 6-3 7-6(3). Tsitsipas affronterà ora il francese Arthur Fils, vittorioso sull’americano Darwin Blanch.

Il Masters 1000 di Miami: contesto e montepremi

Il Masters 1000 di Miami, in scena sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium dal 17 al 29 marzo, è un evento congiunto ATP e WTA.

La manifestazione assegna punti preziosi per il ranking: il vincitore del singolare maschile ottiene 1000 punti, mentre il finalista ne conquista 650. Anche i premi in denaro sono rilevanti, con oltre un milione di dollari destinati al campione del singolare maschile. Il torneo vede la partecipazione dei migliori giocatori del mondo, con un tabellone ricco di teste di serie e incontri di alto livello.

Nonostante la nutrita partecipazione italiana, il bilancio azzurro è negativo, con il solo Berrettini a proseguire. Il torneo prosegue con attese sfide tra i big, promettendo nuove emozioni al pubblico di Miami.