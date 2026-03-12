Carlos Alcaraz ha superato Casper Ruud con il punteggio di 6-1, 7-6, qualificandosi per i quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Il match, valido per gli ottavi di finale, si è disputato nel deserto californiano e ha visto il numero uno del mondo imporsi con autorevolezza, confermando il suo stato di forma eccezionale.

Prestazione solida e continuità di rendimento

Nel primo set, Alcaraz ha imposto un ritmo travolgente, lasciando a Ruud poche possibilità e chiudendo la frazione con un netto 6-1. Il secondo set è stato più equilibrato, ma il murciano ha mantenuto la calma, chiudendo al tie-break per 7-6(2).

Con questa vittoria, Alcaraz si conferma imbattuto nel 2026, con un record di quindici successi consecutivi. Raggiunge, inoltre, per la quinta volta di fila i quarti di finale a Indian Wells, un traguardo senza precedenti per un giocatore sotto i ventitré anni.

Prossimo avversario e contesto

Alcaraz affronterà ora il britannico Cameron Norrie, già campione del torneo nel 2021. Il confronto sarà una rivincita dopo la sconfitta subita da Alcaraz contro Norrie agli ottavi del Masters 1000 di Parigi lo scorso ottobre. Il match promette grande equilibrio e intensità.

Un traguardo storico

Alcaraz è il primo giocatore a raggiungere cinque quarti di finale consecutivi a Indian Wells prima dei ventitré anni, superando leggende del tennis come Boris Becker, Michael Chang e Rafael Nadal. La sua striscia di quindici vittorie consecutive nel 2026 lo colloca tra i protagonisti più in forma della stagione.