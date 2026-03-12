L’Italia ha battuto il Messico con un netto 9-1 nell'ultima partita del girone B del World Baseball Classic, assicurandosi la qualificazione ai quarti di finale come prima classificata del raggruppamento. Il team azzurro ha concluso la fase a gironi a punteggio pieno, un risultato storico impreziosito dalla precedente vittoria contro gli Stati Uniti.

Il capitano Pasquantino mattatore

Protagonista assoluto del match è stato il capitano Vinnie Pasquantino. Il giocatore ha realizzato tre fuoricampo, un primato assoluto nella storia del World Baseball Classic: il primo al secondo inning, il secondo al sesto e il terzo all’ottavo.

Dopo un inizio di torneo in sordina, Pasquantino ha sbloccato la sua prestazione offensiva con una performance memorabile, diventando il primo giocatore nella storia del WBC a segnare tre fuoricampo in una singola partita.

Percorso netto e sfidante ai quarti

Con questa vittoria, l’Italia chiude il girone B con un percorso netto, ottenendo quattro successi su quattro partite e dominando il proprio raggruppamento. Ai quarti di finale, gli azzurri affronteranno Porto Rico, seconda classificata nel girone A. L'incontro è in programma sabato prossimo alle ore 20 italiane, presso il Daikin Park di Houston.

Implicazioni del successo italiano

La vittoria dell’Italia ha avuto significative ripercussioni anche sul cammino degli Stati Uniti.

Grazie al risultato maturato contro il Messico, la squadra statunitense si qualifica come seconda nel girone B e affronterà il Canada nei quarti di finale. Il successo azzurro ha quindi definito il quadro completo del tabellone a eliminazione diretta del torneo.

La prestazione di Pasquantino, in particolare, assume un valore simbolico. Entrato nel torneo senza valide all'attivo, il capitano ha sfoderato una prova offensiva di rara potenza, suggellata dai tre fuoricampo che resteranno impressi nella storia del World Baseball Classic.