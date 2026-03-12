Jannik Sinner e Learner Tien si sfidano oggi nei quarti di finale del BNP Paribas Open di Indian Wells, in un match atteso e carico di significato. L’incontro, valido per l’accesso alle semifinali del Masters 1000 californiano, è in programma non prima delle ore 21.00 italiane.

Il confronto con Tien e il precedente

Il confronto tra Sinner e Tien è il secondo della giornata, dopo un altro quarto di finale di alto livello. Il precedente tra i due risale alla finale dell’ATP 500 di Pechino dell’anno scorso, quando l’azzurro si impose nettamente con un doppio 6‑2 in appena un’ora e tredici minuti.

In palio punti e ambizioni

Oltre alla posta in palio sportiva, il match vale 200 punti ATP. Sinner, alla vigilia del quarto di finale, deve recuperare 2.750 punti nei confronti di Carlos Alcaraz, ma anche in caso di vittoria non potrà superarlo in classifica. Tuttavia, un buon risultato potrebbe avvicinarlo ulteriormente allo spagnolo.

La stagione di Tien e il suo percorso a Indian Wells

L’americano Learner Tien, ventenne, ha raggiunto per la prima volta i quarti di finale in un Masters 1000 dopo aver superato Alejandro Davidovich Fokina in un match al cardiopalma, salvando due match point e imponendosi 4‑6, 6‑1, 7‑6(4). Il successo è arrivato dopo due ore e otto minuti di gioco, dimostrando grande carattere e freddezza nei momenti decisivi.

In precedenza, Tien aveva eliminato il numero otto del mondo, Ben Shelton, con il punteggio di 7‑6(3), 4‑6, 6‑3, grazie a un servizio efficace (quindici ace e l’82 % dei punti vinti con la prima) e una gestione solida dei momenti chiave. Inoltre, ha raggiunto il traguardo delle cinquanta vittorie a livello tour, diventando il più giovane americano a riuscirci dai tempi di Andy Roddick.