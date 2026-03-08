Ad Alessandria, domenica 8 marzo, Alex Schwazer ha segnato il suo atteso ritorno nelle competizioni ufficiali partecipando ai Campionati Italiani di marcia. L'atleta ha preso parte alla nuova mezza maratona di marcia (21,097 km), un evento che ha richiamato grande attenzione a otto anni dalla sua squalifica per doping.

Il contesto della gara

La rassegna tricolore si è svolta su un circuito cittadino ricavato attorno allo stadio comunale. La partenza della prova maschile, a cui erano iscritti 35 atleti, è stata fissata alle ore 12.45. Schwazer, campione olimpico della 50 km a Pechino 2008 e tesserato per l’Atletica San Biagio, ha affrontato una distanza introdotta di recente da World Athletics, rappresentando una novità sia per la marcia italiana che internazionale.

La prestazione di Schwazer

Durante la competizione, Schwazer si è mantenuto inizialmente nel gruppo di testa, affiancato da Riccardo Orsoni e Gianluca Picchiottino. La sua prestazione è stata osservata con notevole interesse, dato il lungo periodo di assenza dalle competizioni ufficiali.

Il significato del rientro

Il ritorno di Schwazer alle competizioni federali è avvenuto dopo la conclusione della sua squalifica, avvenuta nel luglio 2024. In precedenza, aveva partecipato a eventi non ufficiali, tra cui una prova ad Arco di Trento e una performance sui 10.000 m in pista a Bolzano, dove aveva stabilito il record europeo master. La sua partecipazione ad Alessandria è stata inoltre legata a un forte valore personale: Schwazer aveva dichiarato di gareggiare “unicamente per Hubert Rabensteiner, il mio migliore amico, morto improvvisamente una settimana fa.

Glielo devo”.

La presenza di Schwazer ha inevitabilmente acceso un acceso dibattito nel mondo dell’atletica, dividendo tra chi mantiene un atteggiamento critico a causa del suo passato legato al doping e chi, invece, segue con interesse il suo tentativo di rientro nel circuito agonistico.