Si è conclusa a Erzurum la seconda gara di snowboardcross della tappa turca della Coppa del Mondo, con le vittorie della britannica Charlotte Bankes e del francese Aidan Chollet. La competizione, anticipata rispetto al programma originario a causa delle condizioni meteorologiche avverse, mantiene la Corsa alla Sfera di Cristallo ancora aperta.

Donne: successo per Bankes, Casta mantiene la vetta

Tra le donne, Charlotte Bankes ha conquistato il suo secondo successo stagionale. La francese Lea Casta, pur piazzandosi seconda, conserva la leadership nella classifica generale per un margine minimo.

Al terzo posto si è classificata la svizzera Noemie Wiedmer.

Uomini: Chollet davanti a Ulbricht e al fratello

In campo maschile, Aidan Chollet ha ottenuto la vittoria, superando il tedesco Leon Ulbricht, vincitore della prima gara, e il fratello Jonas Chollet, giunto terzo. Anche in questa categoria la lotta per la Coppa del Mondo si preannuncia incerta, con l’australiano Adam Lambert che mantiene un vantaggio di tre punti in classifica.

Contesto e calendario della tappa turca

La tappa di Erzurum ha visto la prima gara disputata venerdì, anticipata rispetto al programma originale a causa del maltempo. La seconda prova si è svolta oggi, chiudendo la trasferta turca del circuito di snowboardcross.

Classifica generale e contesto di sicurezza

La tappa di Erzurum si è svolta in un contesto segnato da tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che hanno indotto diverse nazioni, tra cui Italia, Stati Uniti e Canada, a rinunciare alla trasferta per motivi di sicurezza. Nonostante ciò, la competizione ha proseguito regolarmente, con due gare in programma da venerdì a domenica. Nella classifica generale maschile, Adam Lambert guida con 220 punti. Tra le donne, Charlotte Bankes comanda con 189 punti, seguita da Josie Baff (185) e Julia Nirani‑Pereira (177). Michela Moioli occupa la quarta posizione con 162 punti.