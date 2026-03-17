Il grande tennis torna protagonista a Cagliari con la terza edizione dell’ATP Challenger 175 “Sardegna Open”. L'evento, atteso con interesse, si svolgerà dal 27 aprile al 3 maggio presso il prestigioso Tennis Club Cagliari. Nonostante i lavori di preparazione siano ancora in corso sul campo Centrale di Monte Urpinu, il presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Angelo Binaghi, ha fornito rassicurazioni, garantendo che l'impianto principale sarà pienamente operativo nei prossimi giorni. L'attesa per conoscere i nomi dei partecipanti è alta: l'entry list ufficiale verrà infatti resa nota nella prima settimana di aprile.

Un torneo di alto livello e strategicamente posizionato

Il presidente Binaghi ha evidenziato l'obiettivo primario della manifestazione: portare in Sardegna i migliori talenti italiani, gli "azzurri", affiancandoli poi ad altri importanti protagonisti del circuito internazionale. "Sarà senza dubbio un torneo di ottimo livello", ha affermato Binaghi, ricordando che in passato il cut-off per l'accesso era arrivato fino al numero 77 della classifica ATP. Questo posiziona il Sardegna Open tra i più significativi eventi tennistici della stagione in Italia, classificandosi come il secondo per importanza e con un livello paragonabile ai tornei ATP 250, come confermato dalla qualità dei partecipanti nelle edizioni precedenti.

La sua collocazione strategica nel calendario, tra i prestigiosi tornei di Madrid e Roma, offre una straordinaria opportunità per gli atleti di alto livello.

Precedenti e dettagli organizzativi

L'interesse per l'evento è già palpabile, con le prevendite di biglietti e abbonamenti che sono già state avviate. L'ultima edizione del torneo, disputata nel 2024, ha visto trionfare l'argentino Mariano Navone, che ha conquistato il titolo superando in una finale avvincente il tennista italiano Lorenzo Musetti. Per tutti gli appassionati, i match più importanti del Sardegna Open saranno trasmessi in diretta esclusiva da SuperTennis, permettendo di seguire l'azione anche a distanza.

Il ruolo del Sardegna Open nel circuito ATP

Il Sardegna Open ha riaffermato la sua importanza nel panorama tennistico italiano e internazionale con il suo reinserimento nel calendario dell'ATP Challenger Tour 175 per il 2026, dopo una breve pausa nell'anno precedente, il 2025. Questa categoria di torneo è particolarmente rilevante, assegnando ben 175 punti al vincitore del singolare, e si colloca come un evento di alto profilo, posizionandosi idealmente tra i circuiti Challenger e i tornei ATP 250. La conferma di Cagliari come sede di questo prestigioso Challenger 175 per i prossimi due anni era stata già annunciata lo scorso agosto dal presidente Binaghi, durante l'evento "Sport, Crescita e Sviluppo" tenutosi proprio nella città sarda.