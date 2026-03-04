Il grande tennis internazionale fa ritorno a Cagliari: dal 28 aprile al 3 maggio il Tennis Club di via Gemelli ospiterà il Challenger 175 Sardegna Open, un appuntamento atteso dagli appassionati dell’isola.

Organizzazione e contesto dell’evento

La biglietteria aprirà a metà marzo. Nelle prossime settimane sarà resa nota la entry list, con la possibile partecipazione dei migliori tennisti italiani in vista degli Internazionali di Roma. I lavori al nuovo Campo Centrale del circolo di Monte Urpinu sono ormai in fase conclusiva, segnando il conto alla rovescia per l’evento.

Edizioni precedenti e conferma del torneo

L’ultima edizione del torneo risale a due anni fa. Nel 2024, l’argentino Mariano Navone si aggiudicò il titolo battendo in finale Lorenzo Musetti, allora numero cinque del mondo. Tra i partecipanti di quell’anno figuravano anche Francis Tiafoe (numero ventidue) e Luciano Darderi (numero ventuno). Nel 2023, invece, il vincitore fu Ugo Humbert, oggi numero trentaquattro ATP, mentre Ben Shelton, attualmente numero otto al mondo, si fermò in semifinale.

L’ATP ha confermato Cagliari come sede del Challenger 175 per altri due anni, come annunciato lo scorso agosto dal presidente della Federazione tennis Angelo Binaghi, in occasione dell’evento “Sport, Crescita e Sviluppo” a Cagliari.

Il ritorno nel calendario ATP Challenger Tour

Il torneo di Cagliari, noto come Sardegna Open, era stato assente dal calendario nel 2025 ma è stato reinserito per il 2026 come evento ATP Challenger Tour 175. Questa categoria rappresenta la più prestigiosa del circuito Challenger, assegnando centosettantacinque punti al vincitore del singolare.

Il Challenger 175 costituisce il livello più alto del circuito ATP Challenger, caratterizzato da un montepremi e un punteggio elevati. La sua funzione è quella di offrire un ponte tra i tornei ATP 250 e quelli Challenger di livello inferiore.