La nazionale italiana di canoa slalom ha scelto Oklahoma City, negli Stati Uniti, come sede per la preparazione della nuova stagione agonistica. Gli azzurri si allenano intensamente presso l'impianto che ospiterà i Campionati Mondiali 2026 e le gare olimpiche di Los Angeles 2028. Il gruppo rimarrà negli Stati Uniti fino al 5 aprile, giorno di Pasqua, per sfruttare al meglio le condizioni del canale.

Il direttore tecnico Daniele Molmenti ha convocato nove atleti. Per il kayak maschile sono presenti Giovanni De Gennaro, Xabier Ferrazzi (Carabinieri) e Marcello Beda (Aeronautica Militare); nel femminile c'è Chiara Sabattini (Fiamme Azzurre).

Per la canadese maschile, sono stati selezionati Flavio Micozzi (Marina Militare), Paolo Ceccon (Carabinieri) e Martino Barzon (Aeronautica Militare); tra le donne gareggeranno Marta Bertoncelli ed Elena Borghi (Carabinieri). Questo impegno è fondamentale per la crescita tecnica e l'adattamento al canale che sarà teatro di eventi di rilievo.

La Ranking Race: un test importante per gli azzurri

Dal 27 al 29 marzo, la squadra italiana parteciperà alla Ranking Race, un evento internazionale sul canale di Oklahoma City. Questa competizione segna l'inizio della stagione internazionale senior e rappresenta un banco di prova cruciale. La stagione culminerà con i Campionati Mondiali di Oklahoma City (20-25 luglio) e i Campionati Europei di Ivrea (24-26 settembre).

Dettagli sulla Ranking Race

La Ranking Race di Oklahoma City è inserita nel calendario della Federazione Internazionale di Canoa (ICF) e si terrà dal 27 al 29 marzo presso il centro RIVERSPORT OKC. L'evento è riservato alla categoria senior e riveste un ruolo chiave per la definizione del ranking mondiale. Le iscrizioni nominali si sono chiuse il 14 marzo. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti da diverse nazioni, offrendo agli azzurri un confronto di alto livello in vista degli impegni stagionali.