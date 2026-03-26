A 41 anni, Lewis Hamilton si presenta al Gran Premio del Giappone con spirito combattivo. Il pilota Ferrari si sente in forma fisica superiore ai rivali più giovani. "Nessuno dei piloti contro cui corro si è allenato e ha dato il massimo come me, soprattutto alla mia età", ha dichiarato a Suzuka, esprimendo orgoglio e volontà di riscatto dopo un 2025 complicato.

Dopo una stagione difficile, con la Ferrari dietro la Mercedes, Hamilton cerca il suo momento. Ha ottenuto risultati significativi e si dice pronto a "continuare a dimostrare" il proprio valore, intensificando gli allenamenti.

"L'impegno c'è, più che mai. Sto dedicando assolutamente tutto me stesso a questa sfida", ha affermato.

Leclerc: divario Mercedes, fiducia negli aggiornamenti

Charles Leclerc mantiene un atteggiamento fiducioso, pur riconoscendo il significativo vantaggio della Mercedes. "La Mercedes ha un vantaggio significativo, ma questo non mi scoraggia, confido negli aggiornamenti", ha spiegato. Leclerc ha stimato in "quattro o cinque decimi" il divario dalla Mercedes, valutando il reale distacco dopo le prove libere.

Leclerc guarda con ottimismo agli aggiornamenti previsti sulla SF-26, consapevole che il campionato sarà deciso dallo sviluppo tecnico. "Vogliamo vincere, anche se al momento sembra difficile", ha ammesso, evidenziando l'impegno in fabbrica per novità il prima possibile.

Sa che anche gli avversari non si fermeranno, rendendo la sfida "dura".

Hamilton: passione e il sogno Ferrari

Hamilton ha ribadito che la passione per le corse lo spinge a lottare ai massimi livelli. Sottolinea come il sogno di vincere con la Ferrari resti intatto e rappresenti il principale stimolo. "È l'amore per quello che fai, è l'amore per le corse. Ho ancora un sogno in cui credo e per cui lavoro", ha affermato.

Nonostante difficoltà e critiche, la sua determinazione non è mai venuta meno. "Nessuno di loro ha fatto quello che ho fatto io, quindi non sono nemmeno al mio livello", ha risposto a chi gli suggeriva il ritiro. Guarda con fiducia alle nuove regole tecniche che entreranno in vigore nella prossima stagione, convinto che possano rappresentare una svolta per la scuderia di Maranello e per la sua carriera.