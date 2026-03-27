Il Cosenza Pallanuoto ha conquistato un successo perentorio nella Final Eight della Conference Cup femminile, superando nettamente la Mladost e assicurandosi l'accesso alle semifinali. La squadra calabrese si prepara ora ad affrontare il Tenerife in una sfida attesissima. La vittoria decisiva è stata ottenuta nella giornata di venerdì 27 marzo 2026 ad Atene, città che ospita la fase finale di questa importante competizione europea.

La travolgente prestazione del Cosenza

La formazione cosentina ha dimostrato una superiorità inequivocabile nell'incontro contro la Mladost.

Con una prova di forza impressionante, il Cosenza Pallanuoto ha dominato l'avversario in ogni fase del gioco, imponendosi con un margine significativo. Questo risultato non solo ha sancito il passaggio del turno, ma ha anche confermato le ambizioni della squadra nel prestigioso torneo continentale. L'approdo alle semifinali rappresenta un traguardo importante, proiettando le atlete calabresi verso un confronto di alto livello.

Il percorso del Tenerife verso le semifinali

Anche il Tenerife ha meritato ampiamente la qualificazione tra le migliori quattro della Conference Cup. La squadra spagnola ha raggiunto le semifinali grazie a una serie di prestazioni convincenti e vittorie autorevoli nei gironi eliminatori.

Il percorso del Tenerife ha incluso successi netti contro il Galatasaray, battuto con il punteggio di 17-12, e il CSM Unirea Alba Iulia, superato con un eloquente 22-9. La formazione iberica ha poi consolidato il suo primato nel girone imponendosi sul Panionios per 16-11, dimostrando un'efficacia offensiva notevole e una solida organizzazione di gioco.

La Final Eight di Atene: contesto e sfide

La Final Eight della Conference Cup femminile si sta svolgendo nella suggestiva cornice di Atene, dal 26 al 29 marzo 2026. Questa edizione segna un momento storico, trattandosi della prima edizione del torneo organizzato da European Aquatics, che si propone come la terza competizione europea per club nel panorama della pallanuoto.

Il Tenerife, prossimo avversario del Cosenza, si è particolarmente distinto per la sua capacità di concretizzare in attacco, come evidenziato dalle vittorie già citate. La semifinale tra Cosenza Pallanuoto e Tenerife si preannuncia come uno scontro avvincente, dove entrambe le squadre cercheranno di conquistare un posto nella finale per il titolo europeo.