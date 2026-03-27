La Benetton Treviso ha tenuto testa per un tempo ai Glasgow Warriors sul loro campo, in una sfida valida per lo United Rugby Championship. Nonostante un avvio promettente che li ha visti andare al riposo in vantaggio, i veneti hanno ceduto nettamente nella ripresa, sopraffatti dalla maggiore fisicità e dalla continuità di gioco degli scozzesi. La partita ha evidenziato la solidità e la qualità delle giocate chiave di Treviso nella prima frazione, contrapposte all'incapacità di contenere l'urto avversario nel secondo tempo, che ha portato alla sconfitta finale.

L'avvio del match a Glasgow è stato caratterizzato da un equilibrio tattico, con ritmi non elevatissimi e una grande attenzione difensiva da ambo le parti. L'inerzia si è rotta al 14° minuto, quando Alessandro Garbisi ha inventato una giocata illuminante, aprendo un varco decisivo. Paolo Odogwu ne ha approfittato, volando in meta, poi trasformata da Rhyno Smith per lo 0-7 che ha portato in vantaggio i trevigiani. La reazione dei padroni di casa è stata immediata: al 17° Olujare Oguntibeju ha provato a capitalizzare un buco nella difesa veneta, ma senza successo. La pressione dei Glasgow Warriors è cresciuta nella seconda parte del primo tempo, trascinata dalle iniziative di Sione Tuipulotu che al 21° ha rotto la linea difensiva.

La Benetton ha subito un'inferiorità numerica dal 22° per un cartellino giallo a Paolo Odogwu, soffrendo il forcing scozzese. Nonostante ciò, Matt Gallagher si è reso pericoloso al 28°. Il lavoro dei Warriors è stato premiato al 37° con la meta di Johnny Matthews da pick and go, trasformata da Adam Hastings per il 7-7. Nel finale di tempo, però, i veneti hanno reagito e al 40° Rhyno Smith è stato freddo dalla piazzola, fissando il punteggio sul 7-10 all'intervallo.

Il Dominio dei Glasgow Warriors nella Ripresa

La seconda frazione di gioco si è aperta con un colpo immediato dei Glasgow Warriors. Già al 41° minuto, una manovra veloce e ben rifinita da Adam Hastings ha liberato Fergus Watson, che ha segnato la meta del sorpasso, trasformata per il 14-10.

La Benetton ha tentato di reagire con le iniziative di Leonardo Marin al 45° e di Louis Lynagh al 49°, ma senza riuscire a concretizzare. I padroni di casa sono rimasti costantemente pericolosi e al 58° è stato ancora Watson a creare scompiglio, preludio alla meta del 59° minuto firmata da Max Williamson, che ha allungato il divario sul 19-10.

Nel finale di partita, Glasgow ha preso definitivamente il controllo del match. Al 66° minuto, una maul devastante ha permesso a Seb Stephen di andare in meta, portando il punteggio sul 24-10. La Benetton ha provato un'ultima reazione con uno spunto di Paolo Odogwu al 68°, ma senza trovare la necessaria continuità. Al 72° una possibile meta scozzese è stata annullata dal TMO, un breve intermezzo prima dell'ultimo sigillo dei padroni di casa.

Al 74° minuto, Sam Talakai ha marcato l'ultima meta dell'incontro, chiudendo i conti sul definitivo 31-10.

Un Altro Resoconto Ufficiale: La Vittoria di Benetton

È importante notare che un resoconto ufficiale della partita ha riportato un esito differente. Secondo tale fonte, la Benetton avrebbe sconfitto i Glasgow Warriors per 16-14, grazie a un drop-goal decisivo di Rhyno Smith all'82° minuto, in un match ad alta intensità disputato a Treviso. Nonostante la sconfitta in questo specifico resoconto, i Glasgow Warriors avrebbero comunque ottenuto un punto di bonus per le due mete segnate, mostrando segnali incoraggianti in termini di pressione e continuità offensiva.