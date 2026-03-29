Il tennis italiano si prepara a vivere un momento di grande intensità al WTA 1000 di Miami con la finale del doppio femminile. La coppia azzurra composta da Sara Errani e Jasmine Paolini scenderà in campo contro le forti avversarie Katerina Siniakova e Taylor Townsend, teste di serie numero due del torneo. L'incontro, fissato per le ore 18:30, rappresenta un'occasione importante per il duo italiano, che cerca il primo titolo stagionale in questo 2026.

Errani e Paolini, classificate come teste di serie numero uno, hanno conquistato l'accesso alla finale grazie al ritiro della coppia Elise Mertens/Shuai Zhang in semifinale, dopo soli tre giochi.

Dall'altra parte del tabellone, Siniakova e Townsend hanno dimostrato la loro determinazione rimontando e superando la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani al super tie-break, con il punteggio di 4-6, 6-4, 10-3. Questa finale, che vede contrapposte le prime due teste di serie del tabellone, è garanzia di uno spettacolo di elevato livello tennistico e grande equilibrio, confermando l'eccellente qualità della sfida.

La copertura televisiva e streaming della finale

Per non perdere nemmeno un momento di questa emozionante sfida, la finale sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD. Gli appassionati potranno seguire l'evento anche in diretta streaming tramite Sky Go, NOW, SuperTennix e supertennis.tv.

Sarà inoltre disponibile una diretta testuale per un aggiornamento in tempo reale, permettendo di non perdersi davvero nulla dell'incontro.

L'auspicio è che la bandiera italiana possa continuare a sventolare in alto, dopo la trionfale affermazione di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile. Per Errani e Paolini, dopo un avvio di stagione che in diverse circostanze non è stato all’altezza delle aspettative, questo torneo ha rappresentato la giusta continuità, con l'obiettivo di riportare un titolo importante in Italia.

Un'edizione storica per il doppio femminile a Miami

Il Miami Open 2026 si sta rivelando un'edizione particolarmente significativa per il doppio femminile. Per la prima volta nella storia di questo prestigioso torneo, le prime quattro teste di serie sono riuscite a raggiungere le semifinali.

Un evento di tale portata non si verificava in un torneo di categoria WTA 1000 dal China Open 2017, quando era ancora classificato come Premier Mandatory.

Le detentrici del titolo dell'anno precedente, Mirra Andreeva e Diana Šnajder, pur partecipando con compagne diverse, non sono riuscite a difendere il trofeo. Andreeva si è ritirata prima del secondo turno, mentre Šnajder è stata eliminata al primo turno. Questi dati evidenziano la grande competitività e la qualità del tabellone di quest'anno, consolidando il Miami Open come uno degli appuntamenti più attesi e seguiti del calendario tennistico femminile.