Il Gran Premio del Giappone 2026 si appresta a infiammare il celebre circuito di Suzuka, segnando il terzo appuntamento del Campionato Mondiale di Formula 1. L'evento, molto atteso dagli appassionati, vedrà i piloti sfidarsi domenica 29 marzo, con il semaforo verde che scatterà alle ore 07:00 italiane, promettendo emozioni e colpi di scena in una stagione già ricca di competizione.

La copertura televisiva della gara sarà garantita in diretta esclusiva sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, offrendo un'esperienza completa per gli abbonati.

Per chi predilige la flessibilità dello streaming, l'evento sarà disponibile su SkyGo e NOW. Gli appassionati che desiderano seguire la corsa in chiaro potranno farlo sintonizzandosi su TV8, che trasmetterà la differita integrale alle ore 14:00 italiane. Inoltre, tutte le sessioni del weekend saranno accompagnate da aggiornamenti testuali in tempo reale, per non perdere neanche un istante dell'azione in pista.

Il weekend di Suzuka: qualifiche e classifiche

Il circuito di Suzuka ospita per la trentaseiesima volta il Gran Premio, confermandosi uno degli appuntamenti più iconici e sfidanti del calendario di Formula 1. La corsa, che si estenderà per 53 giri, rappresenta la quarantesima edizione valida per il Mondiale.

In vista di questo cruciale appuntamento, la Mercedes si presenta in Giappone come leader indiscussa, dominando sia la classifica piloti che quella costruttori. Il britannico George Russell guida la classifica con 51 punti, seguito a stretto giro dal compagno di squadra Kimi Antonelli, a quota 47. Terzo in classifica è Charles Leclerc della Ferrari, con 34 punti, che cercherà di recuperare terreno.

Le sessioni di qualifica hanno regalato grandi emozioni, culminate con la conquista della pole position da parte di Kimi Antonelli per la Mercedes, autore di una prestazione eccezionale. Il giovane pilota ha preceduto il compagno di squadra George Russell, che partirà dalla seconda casella, e Oscar Piastri su McLaren, che ha dimostrato un ottimo passo.

La griglia di partenza vede poi Charles Leclerc in quarta posizione e Lando Norris in quinta, pronti a dare battaglia fin dal primo giro. Un dettaglio interessante del weekend è stata la presenza di Jak Crawford, che ha sostituito Fernando Alonso nella prima sessione di prove libere, in ottemperanza alle normative vigenti.

Dettagli tecnici e le strategie in pista

Per affrontare le peculiarità tecniche del tracciato di Suzuka, il fornitore unico di pneumatici Pirelli ha messo a disposizione delle squadre le mescole C1, C2 e C3, le più dure della sua gamma. Questa scelta strategica influenzerà notevolmente le decisioni dei team in termini di pit-stop e gestione della gara. Il weekend si è aperto con tre intense sessioni di prove libere, che hanno visto un'alternanza al comando tra George Russell, Oscar Piastri e Kimi Antonelli, a testimonianza dell'elevato equilibrio e della competitività tra i top team.

La gara, con il via fissato alle 14:00 locali (le 07:00 in Italia), si preannuncia ricca di spettacolo e con strategie diversificate. Mercedes, Ferrari e McLaren sono pronte a contendersi la vittoria su uno dei circuiti più tecnici, veloci e amati del mondiale, dove ogni errore può essere fatale e la precisione di guida fa la differenza.