Nel cuore della Toscana, il Tuscany Camp si è affermato come centro d'eccellenza per il running mondiale. Fondato e diretto da Giuseppe Giambrone, accoglie talenti e campioni internazionali. Giambrone, nella puntata del 2026 di Run2U, ha condiviso visione, metodo e ambizioni future del progetto.

La visione di Giambrone: talenti e sviluppo internazionale

Giambrone ha descritto la nascita del Tuscany Camp unendo scouting internazionale e innovazione. Ha raccontato la scoperta di talenti africani come Jacob Kiplimo e Oscar Chelimo, e la creazione di un centro internazionale di allenamento in Toscana.

Il suo metodo plasma il futuro del running mondiale. Il Camp è riferimento per atleti di alto livello nel mezzofondo e nella maratona, grazie ad allenamento d'élite, ricerca scientifica e spirito di squadra.

Allenamento, ricerca e comunità: i pilastri del successo

Il Tuscany Camp è un luogo dove campioni e giovani talenti da tutto il mondo si allenano. Il contesto unisce rigore tecnico e coesione umana. Giambrone ha sottolineato come il centro abbia prodotto medaglie mondiali, record e nuove stelle nel mezzofondo e nella maratona. Questo successo è frutto di un metodo che integra scouting, preparazione scientifica e profondo senso di comunità.

Il futuro: un grande centro sportivo internazionale

Tra gli obiettivi futuri, Giambrone ha illustrato il progetto di un grande centro sportivo internazionale in Toscana. L'iniziativa consoliderà il ruolo del Tuscany Camp nell'atletica mondiale. L'idea è creare una struttura all'avanguardia, capace di attrarre atleti globali, offrendo servizi d'eccellenza e un contesto ideale per la preparazione di alto livello.

Riconoscimento federale e raduno della nazionale

Il Tuscany Camp ha ottenuto il riconoscimento ufficiale dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera come polo di riferimento per maratona, mezzofondo, montagna, trail e ultradistanze fino al 2029. Grazie a ciò e al rapporto con lo sponsor On, la nazionale italiana di atletica ha svolto un raduno di preparazione a San Rocco a Pilli fino all'8 marzo. Gli atleti hanno sfruttato strutture e ambiente della Val di Merse per allenamenti di qualità in vista dei prossimi impegni internazionali.