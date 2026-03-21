David Almansa si conferma il pilota da battere nel Gran Premio del Brasile di Moto3, dominando anche la seconda sessione di prove libere (FP2) sul circuito di Goiânia. Lo spagnolo ha fatto registrare il miglior tempo con un crono di 1’27.308, ribadendo la sua superiorità dopo aver già brillato nella giornata precedente. Alle sue spalle si sono piazzati l'australiano Joel Kelso, con un distacco di soli 57 millesimi, e l'argentino Valentín Perrone, che ha chiuso a 158 millesimi dal leader.

Per quanto riguarda i piloti italiani, Guido Pini si è distinto come il migliore, conquistando l'ottava posizione con un ritardo di 567 millesimi da Almansa, un risultato che lo colloca nella top 10 provvisoria.

La sessione si è svolta in condizioni meteo decisamente favorevoli, con il sole che ha illuminato il tracciato e ha permesso ai piloti di spingere al massimo e girare con regolarità. Nonostante il clima sereno, la pista di Goiânia ha comunque riservato momenti di tensione: si sono verificate diverse cadute, una delle quali ha coinvolto più piloti contemporaneamente. Questo incidente ha reso necessaria l'esposizione della bandiera rossa a circa quindici minuti dal termine della sessione, per consentire al personale di pista di ripulire il tracciato e garantire la sicurezza.

Classifica e protagonisti della FP2

David Almansa, in sella alla sua KTM LiquiMoly Dynavolt Intact GP, ha dunque siglato il tempo di 1’27.308, dimostrando una notevole costanza e velocità.

Il podio virtuale della sessione è stato completato da Joel Kelso (Honda GRYD Mlav) e dall'argentino Valentín Perrone (Red Bull KTM Tech3), che hanno mostrato un ottimo passo. La classifica dei primi dieci piloti vede poi lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda Leopard) in quarta posizione, con un distacco di 303 millesimi. Lo segue l'argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar), quinto a 324 millesimi, e lo spagnolo Maximo Quiles (KTM CFMoto Aspar), sesto a 336 millesimi, autore di una rimonta dopo un inizio di turno meno brillante.

Settimo si è classificato lo spagnolo Adrian Cruces (KTM CIP) a 413 millesimi. L'ottava posizione, come già menzionato, è stata occupata da Guido Pini (Honda Leopard) a 567 millesimi, confermando la sua presenza tra i migliori.

A chiudere la top 10 troviamo l'australiano Cormac Buchanan (KTM Code) in nona posizione a 594 millesimi e l'irlandese Casey O’Gorman (Honda SIC58) a 648 millesimi.

Gli altri italiani e il programma del weekend

Oltre a Guido Pini, altri piloti italiani hanno preso parte alla sessione di prove libere. Matteo Bertelle (KTM LevelUP MTA) ha concluso la FP2 in diciottesima posizione, con un ritardo di 913 millesimi dal leader. Più indietro, Nicola Carraro (Honda Rivacold Snipers) si è classificato ventiduesimo, a 1.383 secondi dal miglior tempo di Almansa.

Il fine settimana del Gran Premio del Brasile proseguirà con le fasi cruciali. Oggi, le qualifiche della Moto3 sono in programma alle ore 17:10 italiane (corrispondenti alle ore 13:10 locali).

Queste sessioni saranno fondamentali per definire la griglia di partenza della gara. L'appuntamento con la gara è fissato per domani, domenica 22 marzo, con il via previsto alle ore 16:00.

Il ritorno del Motomondiale in Brasile

Questo Gran Premio del Brasile rappresenta un evento di grande rilevanza storica per il Motomondiale, segnando il ritorno del campionato mondiale di motociclismo nel paese sudamericano dopo un'assenza di oltre vent'anni. La competizione si svolge sull'Autódromo Internacional Ayrton Senna di Goiânia, un tracciato che ospita l'evento nel fine settimana compreso tra il 20 e il 22 marzo 2026. Un appuntamento atteso che riporta le emozioni delle due ruote su un palcoscenico storico per il motociclismo internazionale.