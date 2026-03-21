Laura Pirovano ha conquistato la discesa libera di Kvitfjell, coronando una stagione eccezionale e assicurandosi la Coppa del Mondo di specialità. L’atleta trentina ha centrato la terza vittoria in Coppa del Mondo, un successo che segue la doppietta in Val di Fassa e la proietta in testa alla classifica. Nonostante la pressione e la partenza dopo la rivale Emma Aicher, Pirovano ha dimostrato coraggio e tecnica, scatenando la gioia del team azzurro al traguardo. Il podio di Kvitfjell ha visto l’americana Breezy Johnson al secondo posto (a 15 centesimi) e la tedesca Kira Weidle‑Winkelmann al terzo (a 25 centesimi).

Ariane Raedler si è piazzata quarta, precedendo Emma Aicher, che ha così perso la coppa di discesa e l’opportunità di mettere pressione a Mikaela Shiffrin nella classifica generale di Coppa del Mondo. Tra le azzurre, Sofia Goggia ha terminato nona, puntando ora alla coppa di superG. Nicol Delago settima.

Classifiche di specialità e generale

Nella classifica finale della discesa libera, Laura Pirovano trionfa con 536 punti, davanti a Emma Aicher (453) e Breezy Johnson (413), che supera Kira Weidle‑Winkelmann (451) per il terzo posto. Sofia Goggia chiude settima (307), precedendo Nicol Delago (272). Nella classifica generale di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin mantiene la leadership con 1286 punti, mentre Emma Aicher si porta a 1191, con ancora tre gare da disputare.

Il trionfo a Kvitfjell rappresenta per Laura Pirovano la consacrazione definitiva e la sua prima sfera di cristallo in carriera. Dopo due vittorie consecutive in Val di Fassa a inizio marzo, ha raggiunto questo traguardo con determinazione e talento. Attiva nelle gare FIS dal 2013 e debuttante in Coppa del Mondo nel 2015, Pirovano ha mostrato crescita costante nonostante gli infortuni, conquistando un oro mondiale juniores ad Åre nel 2017 e diversi titoli nazionali. Il 2026 si conferma l’anno della sua piena affermazione, con tre vittorie in Coppa del Mondo e la Coppa di specialità nella discesa libera, proiettandola tra le protagoniste dello sci alpino internazionale.