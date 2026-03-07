Isack Hadjar ha iniziato con il piede giusto la sua avventura in Red Bull, conquistando un sorprendente terzo posto nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Il giovane pilota francese si è piazzato alle spalle delle due Mercedes, staccato di quasi otto decimi dalla pole position di George Russell, grazie a un ultimo giro quasi perfetto che gli ha permesso di superare le Ferrari e le McLaren.

Una qualifica oltre le attese

“Ringrazio tutti i fan che stanno esultando, è stata una qualifica molto pulita per me.

Tutto il weekend è stato un po’ difficile, non ci sembrava di essere nella posizione di poter lottare per le prime tre posizioni. Sembrava che Ferrari e McLaren fossero abbastanza davanti a noi, però siamo riusciti a recuperare nella sessione di qualifica e poi ho fatto un ottimo ultimo giro”, ha raccontato Hadjar, che ha così messo in mostra il suo talento e la capacità di sfruttare al meglio la vettura nel momento decisivo.

Obiettivo podio in gara

Consapevole della superiorità delle Mercedes in gara, Hadjar ha già fissato il suo obiettivo: “L’unica cosa che possa fare è cercare di partire meglio, ma poi le Mercedes sono troppo veloci al momento. Cercherò di mantenere la mia posizione, un secondo podio sarebbe bello”.

Il francese, ventunenne di origine algerina, punta dunque a confermare il risultato anche nella gara di domani.

Il contesto della stagione e il primo podio in carriera

Il risultato di Hadjar assume un valore ancora maggiore se si considera che lo scorso anno, al Gran Premio d’Olanda a Zandvoort, il pilota aveva conquistato il suo primo podio in Formula Uno, salendo sul terzo gradino del podio in una gara caratterizzata da ritiri eccellenti e da una prestazione solida della Racing Bulls. Quell’exploit aveva già messo in luce il suo potenziale nella categoria regina del motorsport.