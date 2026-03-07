Luciano Spalletti festeggia oggi il suo primo compleanno alla guida della Juventus, spegnendo 67 candeline. Il club ha celebrato l’occasione con un messaggio che evidenzia come il tecnico abbia “abbracciato con entusiasmo e competenza il progetto, riuscendo nel giro di poche gare a dare subito un’impronta chiara alla squadra e a lasciare il segno con il suo lavoro, cambiando l’approccio emotivo e tecnico del gruppo”.

Un messaggio di auguri che sottolinea il suo impatto

La nota ufficiale della Juventus definisce Spalletti “una guida sapiente, eclettica e loquace, a cui tutta la famiglia della Juventus manda un grande e caloroso abbraccio.

Buon lavoro mister, e buon compleanno”. Un riconoscimento che sottolinea il ruolo centrale assunto dal tecnico toscano fin dal suo arrivo.

Il contesto del suo arrivo e la svolta impressa

Spalletti è stato chiamato alla guida della Juventus lo scorso autunno, in un momento di transizione per il club. In breve tempo ha impresso una svolta nel modo di interpretare le partite, lavorando sull’aspetto emotivo e tecnico del gruppo. Il suo approccio ha già prodotto segnali positivi, tanto da essere riconosciuto come un elemento chiave nel rilancio della squadra.

Il primo compleanno in bianconero: un traguardo significativo

