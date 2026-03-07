La Ferrari ha affrontato una giornata impegnativa nelle qualifiche del Gran Premio d’Australia, primo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026. Charles Leclerc si è posizionato quarto, mentre Lewis Hamilton ha concluso settimo. Il team principal Frederic Vasseur ha commentato con franchezza la prestazione, definendola “un primo giorno di scuola caotico”. Vasseur ha ammesso che il team ha commesso alcuni errori, non riuscendo a sfruttare appieno il potenziale a disposizione, e che “potevamo occupare con entrambe le vetture la seconda fila”. Ha inoltre evidenziato la superiorità della Mercedes, affermando che “è di un altro pianeta”.

Vasseur ha poi illustrato le difficoltà incontrate da Hamilton, spiegando che il pilota ha “faticato a trovare la finestra giusta con le gomme” e che ci sono stati “problemi anche con la batteria nella ricarica”. Ha aggiunto che, trattandosi di vetture nuove, è necessario “comprendere il funzionamento”.

Il pacchetto tecnico Mercedes e le prospettive Ferrari

Il team principal ha sottolineato come il vantaggio della Mercedes non sia attribuibile esclusivamente al motore. Sebbene “il vantaggio in rettilineo è evidente”, Vasseur ha precisato che “è tutto il pacchetto che funziona”. Di fronte a questa realtà, la Ferrari deve concentrarsi sul “fare il meglio possibile, lavorando sullo sviluppo”.

Guardando alla gara, Vasseur vede nella partenza un’opportunità per recuperare terreno.

Ha definito lo start “un’altra sfida”, dato che “con la nuova procedura la finestra è ristretta”. Il team dovrà “fare un buon lavoro”, ma l’obiettivo primario è “concentrarsi su noi stessi per partire bene”.

Il divario tecnico confermato

Un’analisi indipendente ha confermato il divario emerso in pista. Vasseur ha riconosciuto che “Mercedes oggi era su un altro pianeta, dovremo fare dei passi avanti per lottare con loro”. Ha definito la sessione “caotica” e ha sottolineato che “c’era margine per arrivare al terzo posto”. Questa valutazione esterna rafforza il quadro delineato da Vasseur: una Ferrari che non ha espresso il massimo del suo potenziale, mentre la Mercedes ha dimostrato un pacchetto tecnico superiore e più solido.