La Svizzera ha riconquistato il titolo mondiale nel curling femminile, trionfando nella finale dei Campionati Mondiali 2026. La sfida decisiva, disputata a Calgary, ha visto le elvetiche imporsi sul Canada, padrone di casa, con il punteggio di 7-5. Questo successo segna il ritorno della Svizzera sul tetto del mondo a tre anni di distanza dall'ultimo trionfo iridato.

La finale, tenutasi al Markin MacPhail Centre, è stata un esempio di grande equilibrio e tensione agonistica. Dopo una mano iniziale senza punti, la Svizzera ha sbloccato il risultato nel secondo end, realizzando due punti grazie al possesso del martello.

Il Canada ha prontamente reagito nel quarto end, riportando la situazione in parità. La squadra svizzera, guidata dalla skip Xenia Schwaller, ha poi accelerato nel quinto end, segnando altri due punti e aumentando la pressione. Nonostante le canadesi abbiano limitato i danni nel sesto end, la Svizzera ha mantenuto il controllo della gara, gestendo con sicurezza le riprese finali.

Una finale combattuta fino all’ultimo

L'esito del match si è deciso nelle fasi finali, dove la Svizzera ha saputo sfruttare strategicamente il vantaggio del rilascio dell'ultima stone. Le elvetiche hanno siglato due punti cruciali, mettendo il Canada in una posizione di svantaggio. Le padrone di casa, sotto pressione, non sono riuscite a ribaltare il risultato, accontentandosi di un solo punto nel penultimo end.

Nell'ultimo end, la Svizzera ha chiuso i giochi con determinazione, non lasciando opportunità alle rivali e celebrando il ritorno al titolo mondiale.

Il contesto del torneo e le protagoniste

Il Mondiale 2026, alla sua quarantasettesima edizione, si è tenuto a Calgary dal 14 al 22 marzo, con la partecipazione di tredici nazioni. La Svizzera, guidata dalla skip Xenia Schwaller, ha dominato la fase a gironi con un bilancio di undici vittorie e una sola sconfitta. Il Canada ha concluso al secondo posto con dieci successi. La formula del torneo prevedeva una fase a gironi seguita dai playoff, a cui accedevano le migliori sei squadre. Tra le nazioni che hanno raggiunto la fase finale figurano anche Giappone, Svezia, Corea del Sud e Turchia. L'evento ha inoltre segnato il debutto dell'Australia, che ha ottenuto la sua prima vittoria nella competizione.